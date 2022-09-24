«У меня дом — полная чаша. Шел на Донбасс по зову сердца»: разведчик рассказал, с чем столкнулся, освобождая ЛНР

Участнки СВО рассказал о том, как сражался с врагом на Донбассе Фото: Александр КОЦ

Иван из Ростовской области (имя изменено — прим. ред.) прошел вторую чеченскую войну, был снайпером. Пережил многое, но домой вернулся целым и невредимым. А когда началась специальная военная операция, не задумываясь, отправился добровольцем на Донбасс.

«ВСЯКИЕ ЗАМЕСЫ БЫЛИ»

- Шел по зову сердца. У меня ведь все есть, дом — полная чаша. Мог бы жить припеваючи, не зная нужды. Просто я понимаю, что не дело прятаться под женскими юбками, когда Родина в опасности, - рассказал Иван корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону».

В зону СВО мужчина попал в начале мая.

- И сразу — на передовую. Я — командир разведгруппы. Под моим началом — 27 ребят. Мы освобождали ЛНР. Мы — хоть и разведчики, но шли и штурмовиками, то есть впереди всех остальных групп. Всякие замесы были. Выжили чудом, - вспоминает Иван.

Командир группы на Донбассе уже пять месяцев Фото: Александр КОЦ

«В ПЕРВОМ БОЮ ПОКАЗАЛИ СЕБЯ ГЕРОЯМИ»

К слову, под началом командира было трое мужчин, которые раньше даже не служили в армии.

- Совсем, ну вот полностью гражданские. Но уже в первом бою показали себя героями! - говорит Иван.

Он признается, что не знает, кем в мирной жизни работали ребята, да и имен их тоже не знает.

- У нас у всех — позывные. Говорить их не буду. Позывной дается один раз в жизни, менять его — плохая примета, - продолжает боец.

ВСЕГО ТРИ «ТРЕХСОТЫХ»

А вот о чем с гордостью говорит командир, так это о том, что у него в группе всего три «трехсотых».

- «Трехсотые» - это значит раненые. У двоих ребят артиллерийские ранения, у третьего — осколочные. Раны не опасные для жизни. А «двухсотых» (убитые — прим. Ред.) нет вовсе, - продолжает разведчик.

42-летний мужчина рассказал, что выживание отряда в зоне конфликтов во многом зависит от командира.

- Я никогда не кричу на ребят. К примеру, идем на боевое задание, а я знаю, что там нас ждет клоака, что попадем в целый укрепрайон. Но все равно подбадриваю парней. А еще перед каждым заданием мы вместе обсуждаем каждый наш шаг, - рассказывает мужчина.

«МЫ ВСЕ - СЕМЬЯ»

По словам командира, очень важно - доверие в отряде.

- Вот мы все — семья. Да, так бывает. Имен друг друга не знаем, а все равно — семья, - улыбается он.

Иван нехотя рассказывает о столкновениях с противником. Из его скупых фраз становится ясно, что простым путь русских бойцов не был.

- Вы бы знали, сколько там иностранных наемников: и афроамериканцы, и англичане, и поляки. По шевронам видно, из каких стран они приехали, - говорит командир.

«СТРАХОМ НАДО УМЕТЬ УПРАВЛЯТЬ»

К слову, после одного из таких столкновений группа захватила два трофея: вражеский БМП и снайперскую винтовку.

- Снайперку забрали у поляка. Такая навороченная, очень-очень дорогая вещица, - сказал командир.

За героизм и отвагу, проявленную на Донбассе, Иван уже получил награду — орден спецназа «Ахмат». Несмотря на то, что его смелость, опыт и профессионализм отметили на самом высоком уровне, герой признается, что бывает страшно.

- Не боятся ведь только мертвые. Просто страхом надо уметь управлять. Я понимаю, что многие сейчас тревожатся из-за частичной мобилизации. Хочу сказать парням, кому пришли повестки: «Не бойтесь. Тут опытные ребята. Помогут, поддержат. Вместе мы справимся. Вместе мы — сила, - добавил боец.

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