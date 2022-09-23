«Мы ждали референдума долгие годы!»: дважды бежавшая от снарядов жительница Донбасса откровенно рассказала, почему хочет, чтобы ДНР стала Россией

Вынужденная переселенка из Донбасса рассказала, что для нее значит референдум Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ирина и ее 14-летняя дочь — вынужденные переселенцы. Как и тысячи других жителей Донбасса, женщина бежала в Ростовскую область, спасаясь от снарядов националистов. Бежала второй раз в жизни.

"КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"

- Впервые уезжали из родной и горячо любимой Горловки в 2014 году. Это было страшное время. Никогда не забыть то кровавое воскресенье. Тогда украинские военные нанесли артиллерийский удар по нашему мирному городу. Погибло много людей, среди них оказалась моя знакомая Кристина и ее десятимесячная дочь, - голос Ирины дрожит.

У женщины была финансовая «подушка безопасности», которая позволила продержаться на чужбине год.

- Потом деньги закончились и я с дочкой вернулась домой. Нам повезло, наш дом не пострадал, - продолжает женщина.

Вернувшись в Горловку, Ирина устроилась на госслужбу, занималась здоровьем дочери.

- Дело в том, что у ребенка - инвалидность. У нее аномальное развитие головного мозга, поэтому дочери нужно в разы больше заботы, чем здоровым деткам, - рассказывает Ирина.

ЖИЗНЬ НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ

Несмотря на то, что жизнь, казалось бы, наладилась, ведь прямые обстрелы города прекратились, семья жила как на пороховой бочке.

- Все эти годы у меня в прихожей стоял «экстренный чемоданчик» с самыми необходимыми вещами на тот случай, если придется эвакуироваться, - продолжает беженка.- И все эти годы были слышны взрывы. Война не давала о себе забыть. Постоянно продолжались столкновения.

За это время Ира узнала много лайфхаков для выживания.

- К примеру, если где-то бомбят, то окно надо держать в режиме проветривания. Так больше шансов, что его не вынесет взрывной волной. Максимум, что произойдет, оно просто распахнется. А еще очень нужная вещь — скотч. Из него мы клеили на окнах так называемые снежинки. Скотч очень хорошо задерживает осколки от снарядов, - рассказывает хрупкая женщина.

И вот, 2022 год, и опять — бегство от снарядов.

- Меня с дочерью вывозил гражданский муж. До последнего не хотела уезжать, но он сказал, как отрезал: «Ира, быстро в машину», - вспоминает женщина.

Сейчас Ирина и ее дочь живут в Таганроге.

- Вначале находились в ПВР, там очень хорошие условия, но потом переехали в съемную квартиру, - продолжает она.

ДУША ТЯНЕТСЯ ДОМОЙ

Жительница Донбасса признается, что, несмотря на то, что в России ей комфортно и спокойно, душа тянется домой.

- Я люблю свою Горловку, хочу быстрее вернуться. А референдум, конечно, жду! Жду уже много лет. У меня один вопрос: «Почему его не объявили раньше?», - рассказывает она. - Вы бы знали, в каком страхе мы жили! Ведь там много шахт, заводы. Вы представляете, какая катастрофа могла бы быть, угоди снаряд в один их этих объектов? Да всю Донецкую область накрыло бы!

Поэтому, утверждает Ирина, для нее референдум значит одно — начало новой жизни, жизни дома, в России, в Горловке.

- А то, что Донбасс станет частью России — я не сомневаюсь. Ведь жители ДНР уже сделали свой выбор еще в 2014 году. И это — счастье, что мы, наконец, дождались референдума. Потому что Россия - это защита. Россия - это мир и будущее, - сказала Ирина.

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