«Бросил все дела и поехал в военкомат»: резервист из Ростовской области одним из первых пришел на мобилизацию

39-летний юрист служил еще 15 лет назад и снова готов надеть форму. Фото: архив героя публикации

Первые автобусы с мобилизованными резервистами из Ростовской области отправились на полигон для учений перед отправкой в зону проведения специальной военной операции на Украине. Одним из первых в военкомат пришел 39-летний Андрей Дидиченко, который в уже далеком 2008 году участвовал в спецоперации в Грузии.

Мужчина ждет отправки в зону проведения специальной военной операции и поделился с читателями «КП — Ростов-на-Дону» своими эмоциями и мыслями.

«СРАЗУ ЗАВЕЛ МАШИНУ И ПОЕХАЛ»

- Мне позвонили, что нужно явиться в военкомат. Это было вечером под конец рабочего дня. Я бросил все дела и поехал из Ростова — я там работаю — в Сальск, - вспоминает Андрей. - Получил повестку, ночью вернулся в Ростов и в девять утра был в части.

Получив звонок, Андрей отпросился с работы и поехал в военкомат. Фото: Иван МАКЕЕВ

Дончанин отправился на службу еще 15 лет назад. Сразу после института призывался в 2007 году и служил два года в мотострелковой бригаде, пришел домой лейтенантом. И с тех пор работал по образованию — юристом.

- Я принимал присягу, служил. И прекрасно понимаю, что лучше вопрос этот решить там, прежде чем конфликт придет сюда - где наши дома, где родные и близкие. Поэтому не думал - сразу завел машину и поехал, - делится он.

Андрей служил два года - с 2007 по 2009. Фото: из архива героя публикации

Сегодня Андрей — муж и отец восьмилетней дочки. Родных он заранее подготовил к тому, что может отправиться служить.

- Я супруге так и говорил: «Если меня вызовут, я свое согласие дам», - рассказывает Андрей. - Когда узнали, что меня призвали, близкие поначалу испытали шок, но уже пришли в норму. Прекрасно понимают, что это надо. Так и говорю: «Выполним все задачи и вернемся назад».

В 2008 году Андрей во время службы в армии был в Грузии. Фото: МИХАЙЛОВА Ева

«ВЫПОЛНИМ ЗАДАЧИ И ВЕРНЕМСЯ НАЗАД»

В семье по мужской линии у дончанина все служили. Прадед сражался с фашистами, а дедушка в годы Великой Отечественной войны был подростком и трудился в тылу.

- Сам во время службы участвовал в спецоперации в Грузии в 2008 году - был психологом батальона и выполнял другие задачи командира, - рассказал о своем опыте мобизизованный.

У Андрея нет близких родственников, которые бы жили на Донбассе, за которых он непременно пошел бы бороться. Но немало знакомых давно находятся в зоне проведения специальной военной операции, другие ждут повестки.

Мужчина идет служить с надеждой, что все будет хорошо. Фото: МИХАЙЛОВА Ева

- Я никого не знаю, кто бы не пошел, - говорит Андрей. - Думаю, сейчас любой думает, как защитить своих близких, свою родину, свою землю. И если приходит повестка, этот вопрос не обсуждается. То, что происходит в последние годы на Украине, мне давно не нравилось. Тот строй мне как человеку неприемлем. Я согласен, что с этим нужно бороться.

Андрей отправляется служить с надеждой в душе, что все, с кем его призвали, вернутся домой.

- Живыми и здоровыми вернемся к своим семьям с победой, - улыбается дончанин.

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