Сроки проведения, выезд из города и варианты отсрочки: военный комиссар Ростовской области рассказал все, что нужно знать о мобилизации

Военный комиссар Ростовской области рассказал все, что нужно знать о мобилизации. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров ответил во время пресс-конференции «Частичная мобилизация в Ростовской области» на самые популярные вопросы жителей Дона.

СКОЛЬКО ПРОДЛИТСЯ ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ?

Как сказал военком, точные сроки еще не определены, но, возможно, они будут совпадать с проведением СВО.

- Количество мобилизованных станет известно, когда все мероприятия будут проведены, - уточнил Игорь Егоров.

Также областной военком рассказал, сколько времени уйдет на подготовку мобилизованных.

- Определено не менее десяти суток на полигоне. Конкретно у нас учения будут проводиться на Кадамовском полигоне, - отметил военком.

СМОГУТ ЛИ ВОЕННООБЯЗАННЫЕ ПОКИДАТЬ ГОРОД/РЕГИОН/СТРАНУ?

Речь идет о возможности выезда за пределы своего города, района и региона тех, кто получил повестку.

- При объявлении мобилизации, граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты, указанные в мобилизационных предписаниях — повестках, - уточнил военком информацию. - Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов.

Что касается тех, кто повестку не получил, для них ограничений на выезд не установлено.

- Но сотрудники ГИБДД могут остановить автомобиль и потребовать справку из военкомата. Поэтому необходимо в военкомате получить справку установленного образца, - проинформировал донской военный комиссар.

В настоящее время все списки граждан, находящихся на воинском учете, отправлены в Москву и перенаправлены в другие органы. При попытке пересечения границы без соответствующей справки, военнообязанного за территорию страны не выпустят.

КТО ПОЛУЧИТ ОТСРОЧКУ ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В РАМКАХ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ?

По словам военкома, в настоящее время в Ростовской области более 30 тысяч человек являются временно негодными для военной службы. Некоторые имеют проблемы со здоровьем.

- Например, шел человек, поскользнулся, сломал ногу и лежит в гипсе. Да, он все еще считается военнообязанным, но до истечения шести месяцев мы его не трогаем, - отметил Игорь Егоров.

Также в рамках частичной мобилизации не призовут занятых постоянным уходом за одним из близких родственников, но только в том случае, если содержать их больше некому. Призваны также не будут мужчины, имеющие четверых и более детей или троих детей и беременную жену, находящуюся на 22 и более неделе беременности и отцы-одиночки, воспитывающие детей до 16 лет.

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