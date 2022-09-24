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Общество24 сентября 2022 13:13

В Ростовской области более 30 тысяч человек являются временно негодными для военной службы

Военный комиссар назвал причины для отсрочки
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Военный комиссар назвал причины для отсрочки в рамках частичной мобилизации.

Военный комиссар назвал причины для отсрочки в рамках частичной мобилизации.

Фото: Лейла МИРИШОВА

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров рассказал, кто в ближайшее время не будет подлежать частичной мобилизации. Об этом он сообщил на прошедшей пресс-конференции.

По словам военкома, в настоящее время в Ростовской области более 30 тысяч человек являются временно негодными для военной службы. Некоторые имеют проблемы со здоровьем.

- Например, шел человек, поскользнулся, сломал ногу и лежит в гипсе. Да, он все еще считается военнообязанным, но до истечения шести месяцев мы его не трогаем, - отметил Игорь Егоров.

Также в рамках частичной мобилизации не призовут занятых постоянным уходом за одним из близких родственников, но только в том случае, если содержать их больше некому. Призваны также не будут мужчины, имеющие четверых и более детей или троих детей и беременную жену, находящуюся на 22 и более неделе беременности, и отцы-одиночки, воспитывающие детей до 16 лет.

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Военный комиссар Игорь Егоров рассказал о сроках частичной мобилизации в Ростовской области.

Точной даты еще не известно, но военком указал, как долго мероприятия могут продлиться.