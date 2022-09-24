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Общество24 сентября 2022 12:16

Дончанам в период частичной мобилизации потребуется справка из комиссариата для проживания не по прописке

Власти ответили на вопросы о частичной мобилизации
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Дончанам в период частичной мобилизации потребуется справка из комиссариата для проживания не по прописке.

Дончанам в период частичной мобилизации потребуется справка из комиссариата для проживания не по прописке.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Подлежащим частичной мобилизации жителям Ростовской области рассказали, смогут ли они проживать не по прописке. Ответ на этот вопрос дали в правительстве Ростовской области.

- Вне периода мобилизации без постановки на воинский учет возможно проживать в месте, отличном от места регистрации, не более трех месяцев (ст. 8 Федерального закона от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»), - сообщили власти.

В период частичной мобилизации проживание не по месту регистрации разрешено лишь тем, у кого на руках будет справка из военного комиссариата.

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Донские власти рассказали, когда окончится частичная мобилизация.

После демобилизации желающие смогут продолжить службу по контракту.