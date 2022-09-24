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Общество24 сентября 2022 5:21

Стали известны условия, при которых мобилизуют находящихся за границей дончан

Главным критерием является постоянное или временное проживание за рубежом
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Правительство Ростовской области назвало условия, при которых мобилизуют находящих за границей дончан.

Правительство Ростовской области назвало условия, при которых мобилизуют находящих за границей дончан.

Фото: Татьяна АРОНОВА

Власти донского региона рассказали об условиях, при которых частичной мобилизации будут подлежать находящиеся за рубежом жители Ростовской области. С полным списком ответов на наиболее часто задаваемые вопросы можно ознакомиться на сайте правительства Ростовской области.

- Те, кто в настоящее время находится за пределами РФ в краткосрочной поездке, но продолжает состоять на воинском учете по месту регистрации, могут быть призваны на военную службу в рамках проведения частичной мобилизации, - отметили власти.

Если россияне постоянно проживают за рубежом и не состоят на воинском учете, то они не подлежат призыву на военную службу в период действия частичной мобилизации.

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Донские власти рассказали, когда окончится частичная мобилизация.

После демобилизации желающие смогут продолжить службу по контракту.