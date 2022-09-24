Стали известны условия, при которых мобилизуют находящихся за границей дончан

Правительство Ростовской области назвало условия, при которых мобилизуют находящих за границей дончан. Фото: Татьяна АРОНОВА

Власти донского региона рассказали об условиях, при которых частичной мобилизации будут подлежать находящиеся за рубежом жители Ростовской области. С полным списком ответов на наиболее часто задаваемые вопросы можно ознакомиться на сайте правительства Ростовской области.

- Те, кто в настоящее время находится за пределами РФ в краткосрочной поездке, но продолжает состоять на воинском учете по месту регистрации, могут быть призваны на военную службу в рамках проведения частичной мобилизации, - отметили власти.

Если россияне постоянно проживают за рубежом и не состоят на воинском учете, то они не подлежат призыву на военную службу в период действия частичной мобилизации.

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После демобилизации желающие смогут продолжить службу по контракту.