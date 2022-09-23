Донские власти рассказали, призовут ли на службу женщин в рамках частичной мобилизации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Ростовской области ответили на самые часто задаваемые вопросы о частичной мобилизации. С подробным списком можно ознакомиться на сайте правительства Ростовской области.

Многих заинтересовал вопрос о том, будут ли призывать женщин на военную службу в рамках проведения частичной мобилизации. По словам властей, в настоящее время мобилизации подлежат различные категории граждан. Но в этом случае обращается внимание на возраст и воинское звание. Рядовых и сержантов будут призывать до 35 лет, младшие офицеры могут служить до 50 лет, а старшие - до 55 лет.

- Имеются такие должности, которые могут замещаться женщинами до 45 лет, имеющими соответствующие военно-учетные специальности, - отмечается в сообщении.

Но сейчас потребность в таких специалистах минимальная, в основном, это медицинские работники.

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Информация касается офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса.