Специалисты 24 оборонных предприятий Ростовской области получат бронь от мобилизации

Специалисты имеют право на бронь в рамках указа президента Фото: Владимир МАЗЕНКО

В Ростовской области отсрочку от частичной мобилизации должны получить сотрудники 24 предприятий оборонной отрасли. Специалисты имеют право на бронь в рамках указа президента страны от 21 сентября 2022 года.

Предоставить гражданам России, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва по мобилизации на период работы в организации, - отмечено в тексте документа.

Сейчас в сфере оборонной промышленности на Дону работают заводы, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро. Подобные организации в том числе находятся в Ростове, Шахтах, Таганроге, Новочеркасске, Каменске-Шахтинском и Азове.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

По вопросам частичной мобилизации жителей Ростовской области консультируют операторы Службы-122

Все звонки на телефон горячей линии бесплатны (подробности)