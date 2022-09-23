По вопросам частичной мобилизации жителей Ростовской области консультируют операторы Службы-122

Операторы по номеру 122 консультируют население по вопросам частичной мобилизации бесплатно. Фото: сайт донского правительства.

В Ростовской области операторы Службы-122 в круглосуточном режиме отвечают на вопросы населения о частичной мобилизации, рассказал замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов.

По его словам, операторы по номеру 122 консультируют население по вопросам частичной мобилизации бесплатно. Голосовой робот принимает вызовы круглосуточно 7 дней в неделю. В сложной ситуации виртуальный консультант переадресует вызов оператору региональной Службы-122.

Отметим, что служба оперативной помощи гражданам была создана в конце 2020 года с целью информирования жителей по вопросам оказания медпомощи в условиях распространения коронавируса. В феврале 2022 года функционал операторов-122 был расширен. По номеру 122 консультации смогли получать граждане, прибывшие из Донецкой и Луганской народных республик.

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