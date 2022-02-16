Голосовой робот начал принимать звонки по номеру «122» в Ростовской области

За время работы Службы-122 помощь получили уже более 200 тысяч человек. Фото: правительство Ростовской области

В Ростовской области по номеру «122» звонки начал принимать «голосовой робот с элементами искусственного интеллекта». Об этом со ссылкой на слова замглавы региона Вадима Артемова сообщает сайт донского правительства.

- Используя базу знаний «вопрос-ответ», голосовой помощник может вести полноценные диалоги, консультируя население по вопросам COVID-19. Виртуальный консультант выдерживает логику построения ответов, а главное – благодаря технологии автоматизированного обучения с каждым новым разговором становится «умнее», нарабатывая опыт и знания, - рассказал Вадим Артемов.

Пока что виртуальный консультант работает в тестовом режиме. Он должен круглосуточно соединять людей с оператором Службы-122, куда обращаются в попытках дозвониться в поликлиники или по любым другим вопросам, связанным с оказанием помощи при коронавирусе.

К слову, за время работы Службы-122 помощь получили уже более 200 тысяч жителей региона. Только на прошлой неделе в среднем за стуки обратились более тысячи человек. Ежедневно дежурят 41 оператор днем и 11 человек ночью.

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