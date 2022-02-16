В Ростовской области заговорили об ослаблении ковидных ограничений с 25 февраля

25 числа власти должны определиться с дальнейшими санитарными мерами в регионе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области уже с 25 февраля могут ослабить действующие ограничения по коронавирусу. Однако такое решение будет напрямую зависеть от эпидситуации - если она ухудшится, регион ожидают новые санитарные ограничения. Об этом на заседании оперштаба заявил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

- У нас до 28 февраля действуют ограничительные меры, но нам нужно где-то в районе 25 числа принимать решение о том, будем ли мы их продлевать или прекращаем действие этих мер. Нам очень важно правильно определить наши дальнейшие шаги, - подчеркнул Игорь Гусков.

К слову, на этом же совещании отметили, что впервые за 4 недели произошло снижение заболеваемости среди детей от 7 лет. Однако начался резкий рост инфекции у людей 50-65 лет и старше. Кроме того, ожидается больше случаев среди малышей в возрастной группе до года и от 1 года до 6 лет.

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