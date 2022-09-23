Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров подписал приказ о частичной мобилизации

Приказ о частичной мобилизации уже появился в сети. Фото: сайт Военного комиссариата Ростовской области

Военком Ростовской области Игорь Егоров подписал приказ о частичной мобилизации. Соответствующий документ можно найти на сайте Военного комиссариата региона.

Речь идет об официальной публикации, до этого приказ распространили во все районы донского региона. В тексте говорится об условиях проведения призыва, сейчас с ними может ознакомиться каждый пользователь сети.

Информация касается офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса. Напомним, частичную мобилизация в России объявили 21 сентября 2022 года. С этого момента всего по стране в Вооруженные силы должны призвать около 300 тысяч человек.

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Приказ об этом опубликовали на сайте Военного комиссариата региона (подробности)