Запасникам в Ростовской области запретили выезжать за пределы районов и городов

Речь идет о тех, кто не имеет на руках мобилизационные предписания Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области запасникам, не получившим повестки, временно запретили выезжать в другие города и районы. Об этом говорится в приказе военного комиссара региона «Об объявлении частичной мобилизации» от 21 сентября 2022 года.

- Офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток военных комиссариатов муниципальных образований, выезд за пределы районов (городов) временно запрещается, - указано в тексте документа.

Напомним, призыву в Вооруженные силы России подлежат люди, находящиеся в запасе - специалисты, которые уже служили ранее, имеют военно-учетные профессии и опыт. Всего по стране на службу планируют отправить около 300 тысяч человек, то есть 1% от общего мобилизационного резерва.

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