Мобилизованных специалистов не будут увольнять с работы в Ростовской области

Мобилизованные специалисты будут получать ежемесячное денежное содержание Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области сохранят рабочие места за теми, кого мобилизуют в Вооруженные силы России. Об этом сегодня, 23 сентября, в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Азова Владимир Ращупкин.

- Часто звучит вопрос о сохранении мест работы на период мобилизации. На этот счет были даны многочисленные официальные разъяснения. Сообщаю, что за работником сохраняется его место на период мобилизации. Руководитель не вправе в одностороннем порядке расторгнуть трудовой договор, - подчеркнул Владимир Ращупкин.

Чиновник добавил, что предприятия приостановят выплаты зарплат участникам специальной операции. Вместе с тем, «мобилизованные лица будут получать ежемесячное денежное содержание, установленного государством размера. Эти выплаты также возможно оформить на родственников».

Напомним, 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. Призыв коснется специалистов, которые находятся в запасе. Речь идет о людях уже отслуживших в армии, а также имеющих необходимые профессии и опыт.

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