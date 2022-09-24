Донские власти рассказали, когда окончится частичная мобилизация. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Ростовской области местные власти ответили на вопрос о том, когда ожидать окончания частичной мобилизации. С полным списком ответов на наиболее часто задаваемые вопросы можно ознакомиться на сайте правительства Ростовской области.

По словам властей, контракты, заключенные с военнослужащими, в рамках частичной мобилизации, будет действовать неопределенное время, то есть до окончания периода частичной мобилизации.

- Решение об окончании периода частичной мобилизации принимает Президент РФ, - отмечается в сообщении.

Также в правительстве отметили, что после демобилизации все желающие смогут продолжить службу по контракту.

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