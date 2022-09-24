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Общество24 сентября 2022 4:57

Донские власти рассказали, когда окончится частичная мобилизация

После демобилизации желающие смогут продолжить службу по контракту
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Донские власти рассказали, когда окончится частичная мобилизация.

Донские власти рассказали, когда окончится частичная мобилизация.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Ростовской области местные власти ответили на вопрос о том, когда ожидать окончания частичной мобилизации. С полным списком ответов на наиболее часто задаваемые вопросы можно ознакомиться на сайте правительства Ростовской области.

По словам властей, контракты, заключенные с военнослужащими, в рамках частичной мобилизации, будет действовать неопределенное время, то есть до окончания периода частичной мобилизации.

- Решение об окончании периода частичной мобилизации принимает Президент РФ, - отмечается в сообщении.

Также в правительстве отметили, что после демобилизации все желающие смогут продолжить службу по контракту.

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