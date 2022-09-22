В Ростовской области стали известны детали частичной мобилизации

В Вооруженные силы собираются призывать граждан, которые находятся в запасе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области стали известны подробности частичной мобилизации, которую накануне, 21 сентября, объявил президент страны Владимир Путин.

Известно, что в Вооруженные силы собираются призывать людей, которые находятся в запасе. Речь идет о тех, кто ранее прошли службу в армии, имеют военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

На территории региона уже начали работу призывные комиссии, например, в Ростове-на-Дону открыли 8 подобных точек. Ход сборов контролирует губернатор Василий Голубев.

Добавим, глава администрации Аксайского района Сергей Бодряков сообщил, что в скором времени военнообязанные начнут получать повестки.

Частичная мобилизация не затронет студентов и тех, кто служит по призыву. Также бронь получили специалисты оборонно-промышленного комплекса.

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