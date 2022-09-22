Бронь от мобилизации получат работники оборонного комплекса Ростовской области

Несколько десятков предприятий работают в сфере оборонной промышленности на Дону Фото: Владимир МАЗЕНКО

В Ростовской области сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса могут получить отсрочку от частичной мобилизации в Вооруженные силы. Об этом говорится в указе президента от 21 сентября 2022 года.

- Предоставить гражданам России, работающим в организациях оборонно-промышленного комплекса, право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). Порядок предоставления права определяется правительством Российской Федерации, - прописано в тексте документа.

Добавим, на территории донского региона в сфере оборонной промышленности задействованы около 24 предприятий - от заводов до научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро. В том числе, подобные объекты находятся в Ростове, Шахтах, Таганроге, Новочеркасске, Каменске-Шахтинском, Азове и в других территориях.

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