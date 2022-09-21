Спикер Заксобрания Ростовской области назвал 21 сентября исторической датой для России

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Фото: Анатолий Карбинов

В Ростовской области решение о частичной мобилизации граждан прокомментировал председатель донского Законодательного собрания Александр Ищенко. Своими мыслями по поводу произошедших изменений парламентарий поделился в своем телеграм-канале.

- Новые вызовы, которые сегодня стоят перед Россией, диктуют необходимость максимальной концентрации на защите суверенитета и национальных интересов страны для всех государственных институтов. Сегодняшнее обращение президента Владимира Владимировича Путина подтвердило приоритеты политики, которыми мы руководствуемся в законотворческой деятельности, - написал Александр Ищенко.

Представитель донского Заксобрания подчеркнул, что глава государства «принял важнейшие решения для защиты русских людей и отстаивания целостности и независимости нашего Отечества».

- Депутатский корпус окажет полное содействие выполнению всех поставленных задач, - добавил Александр Ищенко.

Напомним, утром 21 сентября президент страны Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации граждан. Призыву подлежат люди, состоящие в запасе - прежде всего, те, кто уже проходил службу в Вооруженных силах и имеют военно-учетные специальности, а также соответствующий опыт.

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