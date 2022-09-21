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Общество21 сентября 2022 11:49

Спикер Заксобрания Ростовской области назвал 21 сентября исторической датой для России

Александр Ищенко подчеркнул, что «новые вызовы требуют концентрации на защите суверенитета»
Ангелина СКИБА
Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Фото: Анатолий Карбинов

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. Фото: Анатолий Карбинов

В Ростовской области решение о частичной мобилизации граждан прокомментировал председатель донского Законодательного собрания Александр Ищенко. Своими мыслями по поводу произошедших изменений парламентарий поделился в своем телеграм-канале.

- Новые вызовы, которые сегодня стоят перед Россией, диктуют необходимость максимальной концентрации на защите суверенитета и национальных интересов страны для всех государственных институтов. Сегодняшнее обращение президента Владимира Владимировича Путина подтвердило приоритеты политики, которыми мы руководствуемся в законотворческой деятельности, - написал Александр Ищенко.

Представитель донского Заксобрания подчеркнул, что глава государства «принял важнейшие решения для защиты русских людей и отстаивания целостности и независимости нашего Отечества».

- Депутатский корпус окажет полное содействие выполнению всех поставленных задач, - добавил Александр Ищенко.

Напомним, утром 21 сентября президент страны Владимир Путин сообщил о частичной мобилизации граждан. Призыву подлежат люди, состоящие в запасе - прежде всего, те, кто уже проходил службу в Вооруженных силах и имеют военно-учетные специальности, а также соответствующий опыт.

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