Василий Голубев прокомментировал частичную мобилизацию в Ростовской области

Призыву подлежат граждане, состоящие в запасе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области губернатор Василий Голубев возглавил призывную комиссию, а также прокомментировал в телеграм-канале ситуацию с частичной мобилизацией граждан.

- Для выполнения поручения президента возглавил в регионе призывную комиссию по мобилизации граждан. В Ростовской области во взаимодействии с органами муниципальной власти в полном объеме развернута работа по оказанию содействия военным комиссариатам в проведении частичной мобилизации граждан, - сообщил Василий Голубев.

Военный призыв утром 21 сентября объявил глава государства Владимир Путин. В ряды Вооруженных Сил России должны вступить граждане, состоящие в запасе - прежде всего, те, кто уже проходил службу и имеют военно-учетные специальности. Мобилизационные мероприятия должны начать 21 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пресс-служба губернатора: «Ростовская область давно самомобилизовалась»

Ситуацию прокомментировала представитель донских властей Ирина Четвертакова (подробности)