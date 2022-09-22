Политики и чиновники Ростовской области высказались о частичной мобилизации

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области ряд чиновников и политиков высказали свое мнение относительно частичной мобилизации граждан для участия в специальной операции. Напомним, военные сборы утром 21 сентября объявил президент России Владимир Путин.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Первым на Дону ситуацию прокомментировал губернатор Василий Голубев. Глава региона сообщил в своем телеграм-канале о том, что возглавил призывную комиссию.

- Во взаимодействии с органами муниципальной власти в полном объеме развернули работу по оказанию содействия военным комиссариатам, - сообщил Василий Голубев.

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко

Свое мнение о принятом решении озвучил также спикер донского Заксобрания Александр Ищенко. Парламентарий назвал 21 сентября исторической датой для всей страны.

- Новые вызовы, которые сегодня стоят перед Россией, диктуют необходимость максимальной концентрации на защите суверенитета и национальных интересов страны для всех государственных институтов. Сегодняшнее обращение президента Владимира Владимировича Путина подтвердило приоритеты политики, которыми мы руководствуемся в законотворческой деятельности, - сказал Александр Ищенко.

Представитель Заксобрания подчеркнул, что депутатский корпус окажет полное содействие выполнению всех поставленных задач.

Депутат Государственной думы России от Ростовской области Антон Гетта

Мобилизацию также поддержал депутат Госдумы России от Ростовской области Антон Гетта. Он опубликовал в сети военный билет и заявил, что «готов защищать идеалы и целостность Русского мира, право на собственную культуру, историю, традиции, мировоззрение, будущее и жизнь».

- От того, что происходит сейчас, зависит будущее нашей страны, наших детей и внуков. Предвосхищая вопрос «А сам готов?» - готов! Лично готов защищать свою семью, свою страну, Родину, - написал политик в телеграм-канале.

Депутат Государственной думы России от Ростовской области Екатерина Стенякина

Выступление главы государства также не оставило равнодушной и депутата Екатерину Стенякину. Представитель донского края призналась, что «просто не может оставаться в стороне от того, что происходит, и намерена всеми силами помогать стране».

Свои слова депутат подкрепила делом - записалась на сестринские курсы, поскольку «младший медперсонал всегда в дефиците». По словам Екатерины Стенякиной, дополнительная занятость не повлияет на ее основную работу в Госдуме.

Что известно о частичной мобилизации

Всего по стране в Вооруженные силы планируют призвать около 300 тысяч человек. Мобилизационные мероприятия уже начались. Известно, что в армию отправятся люди, которые ранее прошли службу, имеют военно-учетные специальности и опыт.

Частичная мобилизация не затронет студентов и тех, кто служит по призыву. Также бронь получили специалисты оборонно-промышленного комплекса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бронь от мобилизации могут получить сотрудники оборонных предприятий Ростовской области

Об этом можно судить, исходя из текста указа президента России (подробности)