Депутат Госдумы РФ Антон Гетта достал свой военный билет

Антон Гетта рассказал, что готов защищать Родину. Фото: Телеграм-канал Антона Гетты.

В Ростовской области депутат Госдумы РФ Антон Гетта поддержал частичную мобилизацию, объявленную Президентом РФ, и достал свой военный билет. Об этом он проинформировал своих избирателей в Телеграм.

- От того, что происходит сейчас, зависит будущее нашей страны, наших детей и внуков. - отметил парламентарий. - Предвосхищая вопрос «А сам готов?» – готов! Лично готов защищать свою семью, свою страну, Родину.

К слову, по словам самого Антона Гетты, сам он является офицером запаса. Поэтому к публикации он прикрепил видео с обращением Владимира Путина от 21 сентября и фотографию обложки своего военного билета. Депутат подчеркнул, что он также «готов защищать идеалы и целостность Русского мира, право на собственную культуру, историю, традиции, мировоззрение, будущее и жизнь».

Напомним, ранее депутат Госдумы РФ от Ростовской области Екатерина Стенякина утром 21 сентября сообщила, что записалась на курсы медсестер в целях последующего возможного оказания помощи больным и раненым.

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