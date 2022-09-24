Военный комиссар Игорь Егоров рассказал о сроках частичной мобилизации в Ростовской области

Областной военком рассказал, сколько времени уйдет на подготовку мобилизованных. Фото: Лейла МИРИШОВА

Вероятные сроки частичной мобилизации в Ростовской области назвал военный комиссар донского региона Игорь Егоров. На этот и другие популярные вопросы он ответил во время пресс-конференции «Частичная мобилизация в Ростовской области» в субботу, 24 сентября. Как сказал военком, точные сроки еще не определены, но, возможно, они будут совпадать с проведением СВО.

- Количество мобилизованных станет известно, когда все мероприятия будут проведены, - уточнил Игорь Егоров.

Также областной военком рассказал, сколько времени уйдет на подготовку мобилизованных.

- Определено не менее десяти суток на полигоне. Конкретно у нас учения будут проводиться на Кадамовском полигоне, - озвучил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военный комиссар Ростовской области рассказал, каких студентов могут мобилизовать

Обучение дает отсрочку от службы при условии, что учреждение имеет госаккредитацию (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростовской области военный комиссар Игорь Егоров подписал приказ о частичной мобилизации

В тексте документа шесть параграфов (подробнее)