Можно ли военнообязанным выезжать из города, прокомментировал военком Ростовоской области

Право выезда за гражданами, не получившими повестку, остается. Фото: Лейла МИРИШОВА

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров ответил во время пресс-конференции «Частичная мобилизация в Ростовской области» на один из самых популярных вопросов жителей Дона. Речь идет о возможности выезда за пределы своего города, района и региона тем, кто не получил повестку.

- При объявлении мобилизации, граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты, указанные в мобилизационных предписаниях — повестках, - уточнил военком информацию. - Гражданам, состоящим на воинском учете, с момента мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов.

Что касается тех, кто повестку не получил, для них ограничений передвижения на территории Российской Федерации не установили, уточнил Игорь Егоров.

- Но сотрудники ГИБДД могут остановить автомобиль и потребовать справку из военкомата, - объясняет военком. - Поэтому необходимо в военкомате получить справку установленного образца. Там эти справки есть — обращайтесь, пожалуйста.

Также Игорь Егоров объяснил возможность выезда за рубеж.

- Все списки граждан, стоящих на воинском учете, отправлены в Москву. И переправлены в компетентные органы. При попытке пересечения границы, если гражданин не имеет справки, его за территорию страны не выпустят.

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