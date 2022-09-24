Военный комиссар Ростовской области рассказал, каких студентов могут мобилизовать

Отсрочка есть у студентов, но не у всех. Фото: Лейла МИРИШОВА

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров рассказал, каких студентов могут мобилизовать для участия в специальной военной операции на Украине. На этот и другие часто задаваемые вопросы он ответил во время пресс-конференции «Частичная мобилизация в Ростовской области».

- Студенты очной формы и вечерней, отслужившие и неотслужившие, не привлекаются к мобилизации, и до окончания обучения их призывать не будут, - уточнил военком. - Студенты на заочной форме обучения будут привлекаться, их места в учебном заведении будут сохранены.

Также Игорь Егоров добавил, что от призыва до конца учебы будут освобождены студенты очной и вечерней форм обучения в том случае, если их вузы и ссузы имеют государственную аккредитацию. Частные учебные заведения не включены в этот список.

- Если студента отчислят, то он должен самостоятельно сообщить в военкомат об этом. А если не сообщит, об этом нас уведомит вуз, - добавил военком.

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