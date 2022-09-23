В Ростовской области военный комиссар Игорь Егоров подписал приказ о частичной мобилизации. Фото: Правительство РО

В Ростовской области военный комиссар Игорь Егоров подписал приказ об объявлении частичной мобилизации. Документ опубликован на сайте правительства Ростовской области. В нем прописано всего шесть основных параграфов.

- Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, которые проживают в Ростовской области и имеют мобилизационные предписания или получили повестки из военкомата, необходимо явиться в срок в указанные пункты, - говорится в тексте документа.

Кроме того, согласно тексту документа, если те, кто подлежит призыву, не являются в военкомат в обозначенные сроки из-за запретов начальства, то руководители предприятий должны будут нести ответственность по закону.

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