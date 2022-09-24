Донской военком Игорь Егоров рассказал, что делать, если пришла повестка по ошибке

По словам Игорья Егорова, шанс получить ошибочную повестку есть. Фото: Лейла МИРИШОВА

Что делать жителям Ростовской области, если им пришла повестка явиться в военкомат для мобилизации и участия в специальной военной операции, рассказал военный комиссар донского региона Игорь Егоров. На этот и другие вопросы он ответил на пресс-конференции «Частичная мобилизация в Ростовской области».

- Если кто-то в чем-то сомневается, призывные комиссии муниципальных образований будут в каждом случае разбираться отдельно, - заявил военком.

По словам Игорья Егорова, шанс получить ошибочную повестку есть.

- Граждане, пребывающие в запасе, прошедшие службу по призыву, могут окончить военно-учебные центры, которых у нас в Ростовской области пять. У нас есть граждане, которые были признаны ограниченно годными и перешли в категорию граждан в запасе, не проходя службу в армии. Поэтому тут очень много вариантов. И в каждом случае надо разбираться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Военный комиссар Ростовской области рассказал, каких студентов могут мобилизовать

Обучение дает отсрочку от службы при условии, что учреждение имеет госаккредитацию (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Ростовской области военный комиссар Игорь Егоров подписал приказ о частичной мобилизации

В тексте документа шесть параграфов (подробнее)