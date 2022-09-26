Как под «День Победы» и с молитвой проводили мобилизованных жителей Ростовской области

Дончане провожают своих бойцов и ждут домой невредимыми. Фото: МИХАЙЛОВА Ева

Крепкие объятия, улыбки, поцелуи и слезы, казачьи песни под гармонь — сегодня площадь перед Дворцом культуры в Батайске видела все. Дончане провожают своих сыновей, мужей, братьев и отцов, призванных в рамках частичной мобилизации. Корреспонденты «КП — Ростов-на-Дону» побывали на месте и поговорили с теми, кто идет служить, и кто будет их ждать дома.

«ОТСИЖИВАТЬСЯ НИКТО НЕ СОБИРАЛСЯ!»

Запоминающаяся картина: отец, молодой пенсионер, крепко обнимает двоих сыновей, молчит, а потом говорит что-то самое важное, что только между ними, самыми родными мужиками и останется.

Эти парни - надежда и опора своих семей и страны. Фото: МИХАЙЛОВА Ева

- Одному - 37, другому - 32 года. Младшему вчера пришла повестка, но уже до этого обговорили все: других вариантов нет, и отсиживаться никто не собирался! Старшему еще и повестка не пришла, а он вместе с младшим — вместе пошли, - рассказывает 65-летний мужчина. - Я бы тоже пошел, будь призывного возраста.

Певчие из церковного хора не перестают молиться за наших защитников.

- Наши бойцы — это наша сила, опора, гордость. Те, кто готов за страну постоять, за веру и отечество — это высший смысл жизни, это жизнь с честью, - говорят в унисон женщины.

Перед выездом отслужили молебен. Фото: МИХАЙЛОВА Ева

«МЫ ДОЛЖНЫ ПОМОЧЬ!»

Мама, тетя с дядей, брат и восьмилетний сынок — всей семьей провожают 29-летнего командира отделения.

- Я служил по контракту и теперь иду помогать нашим во время спецоперации, - делится мужчина. - Конечно, мы должны помочь народу Донбасса!

А вот - дончанка провожает брата. Только вчера ему пришла повестка, и вот он уже с сумкой через плечо готовится к отъезду.

- Несмотря на то, что всей семье сейчас очень сложно, если не он — никто этого не сделает, - считает девушка. - На таких как он — молодых парнях — и держится наша отчизна!

Сначала бойцов ждут сборы на полигоне, а после - отправка в зону СВО. Фото: МИХАЙЛОВА Ева

А вот мама и 15-летняя дочка провожают мужа и отца. Все понимают, но эмоций не скрывают: плакали вчера и сегодня шмыгают носом.

- Папа есть папа. Он наша основная опора. Всегда им был и остается. И у страны тоже, - уверена девочка.

«НИ МИНУТЫ НЕ СОМНЕВАЛСЯ!»

Под звуки гармони из ДК на площадь выходят и молодые парни, и мужчины постарше с сумками на плечах.

- Ни минуты не сомневался, когда пришла повестка, что нам предстоит людей защищать от фашистов, - признается Анатолий.

Сегодня отправились служить и контрактники, и запасники. Фото: МИХАЙЛОВА Ева

- Мы — их опора, мы - патриоты, - продолжает товарищ. - На нас огромные надежды возлагаются. Мы должны быть там, мы должны помогать своим товарищам. Кто, если не мы?

- Конечно, родные не без слез приняли происходящее, - честно говорит третий. - Понимают, что мы вернемся. Верят в нас и не будут переставать верить. Будут нас ждать!

Когда все в сборе и в строю, с напутственным словом выступают старшие военнослужащие:

- Ребята вас там ждут. Они уже полгода выполняют задачи во время спецоперации, и им нужна замена. Поэтому нужна ваша сила, ваша помощь. И все мы — как единый кулак. Дай Бог, вам вернуться всем живыми и здоровыми!

«Я ЕЩЕ ВЕРНУСЬ!»

Спустя мгновение верующие достают из-за пазухи нательные крестики и снимают с головы кепки. Священнослужитель начинает молебен, его словам вторит церковный хор.

Сегодня чаще всего звучат слова: "Кто, если не мы?" Фото: МИХАЙЛОВА Ева

- Великий Александр Невский говорил: «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет», - обращается священник к призванным. - Еще сто лет назад наши противники говорили: чтобы победить Россию, надо стравить ее народы. Да, нам отпущены тяжелейшие испытания, но победа будет за нами!

Солдатам с собой дали нательные кресты.

- Даже если свой есть — поделитесь с теми, у кого их нет. И какие молитвы знаете, с теми к Богу и обращайтесь!

Звучат последние напутственные слова. Парни разворачиваются и идут к автобусам. А матери, сестры, жены дружно кричат вслед: «Мы гордимся вами!»

Гармонист играет «День Победы», ребята идут в автобусы и на время прощаются с родными. Отцы ободряюще похлопывают сыновей по плечам, жены крепко-крепко обнимают любимых и целуют руки своих защитников. Каждая напоследок тихонько крестит в воздухе автобус, который поедет через минуту. А парни громко обещают: «Я еще вернусь!»

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