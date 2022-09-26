«Я чувствовал, что меня призовут!»: Как родные и друзья провожали мобилизованного в Ростовской области бойца

Жители Ростовской области готовятся отдать долг Родине. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром в понедельник, 26 сентября, в детском лагере «Солнышко» города Семикаракорска Ростовской области собрались отнюдь не дети, а уже настоящие мужчины. Пришли они сюда, получив повестки в рамках частичной мобилизации граждан РФ.

Один из них, Юрий, рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», как родные и друзья его провожают, и как он проходит медкомиссию.

СБОРНЫЙ ПУНКТ — ЛАГЕРЬ «СОЛНЫШКО»

- Сейчас родные меня провожают, до сих пор стоят со мной, не уезжают, - поделился 28-летний мобилизованный. - Сюда приехали жена, мама, друзья — всего человек шесть.

Женился парень три года назад. Теперь супруга будет ждать своего бойца, а боец будет знать, что дома, когда он вернется, его встретят всегда теплые объятия.

- Я чувствовал, что меня призовут. Переживал, конечно. И до сих пор переживаю. Но понимаю: надо! - признается Юрий. - Торжественных проводов, как это обычно происходит, когда провожают в армию, мы не устраивали.

МЕДИКИ ПРОВЕРЯЮТ ГОДНОСТЬ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Хоть свою физическую форму мобилизованный оценивает далеко не на «пятерку» - недавно он переболел коронавирусом - все же готов помочь своей стране. Сам Юрий до этого служил в ракетных войсках в городе Саратове.

- Сегодня здесь много людей, - рассказывает парень. - Стоим в очереди на медкомиссию. Медики смотрят, чтобы боец обязательно был годен к военной службе. Поэтому берут не всех. Я сам медкомисию еще не прошел, только явку подписал, что явился сюда. Мне в течение трех дней надо будет еще проверить сердце.

Все пришедшие на сборный пункт проходят медкомиссию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам мобилизованного, всего из его деревни повестки получили трое мужчин. И все они явились в призывной пункт. Еще трое парней приехали из соседних хуторов.

Напомним, 24 сентября военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров рассказал, что при объявлении частичной мобилизации граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны явиться на сборные пункты, указанные в мобилизационных предписаниях — повестках.

Медики проверяют бойцов на годность военной службе. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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