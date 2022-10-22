Ростовчане три дня везли помощь другу семьи, который участвует в СВО

Отряд спецназа поблагодарил волонетров за помощь. Фото: официальный телеграм-канал фонда "Добрые люди"

Ростовчане Юлия и Алексей уже много лет помогают тем, кто в этом нуждается. Так, они открыли фонд «Добрые люди». Супруги с другими волонтерами кормят бесплатно горячими обедами бездомных, помогают многодетным семьям. А с началом СВО задач у них стало больше. Под свое крыло волонтеры взяли и семьи беженцев.

"МОЙ ТОВАРИЩ НЕ ПРИВЫК ПРОСИТЬ"

А еще вот уже несколько месяцев они отправляют помощь и участникам СВО. Как рассказал Алексей, его близкий друг — спецназовец, также принимает участие в специальной военной операции.

Как-то во время телефонного разговора Алексей сказал, что может и хочет помочь товарищу и его отряду.

- Друг — командир. Выполняют серьезные боевые задачи. Мой товарищ, как и другие военные, не привык просить. Просто мы с женой считаем своим долгом помочь тем, кто рискует жизнью ради того, чтобы мы все жили в мирной стране, - говорит Алексей корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

Супруги благодаря помощи других неравнодушных людей купили все необходимое для бойцов: фонарики, теплое белье, батарейки, перчатки, термоноски, продукты с долгим сроком годности. На все ушло 180 тысяч рублей. И вот настала дата отъезда.

- Ехали с женой на своей машине, дорога лежала через Крымский мост, товарищ находился в районе Харькова, - поясняет доброволец.

Участникм СВО привезли теплые вещи и продуктовые наборы. Фото: официальный телеграм-канал фонда "Добрые люди"

А когда до путепровода оставалось всего 40 километров, Юлия и Алексей поняли, что его взорвали националисты. Но отступать перед трудностями супруги не привыкли. Они решили доставить помощь в любом случае.

- Стояли много часов в ожидании, когда откроется переправа, так и не дождались, - говорит Юлия. - Развернулись и поехали в Краснодар. Там переночевали, а утром, первым делом, зашли в интернет. Оказалось, что открыли реверсивное движение.

"НАСТРОЙ БОЕВОЙ. ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ"

И вот — опять дорога. На этот раз ростовчане доехали до места, в которое направлялись. Правда, путь занял трое суток.

- С товарищем не получилось долго пообщаться. Пообедали, попили чай. Настрой у него боевой. Говорит, что победа будет за нами, - сказал Алексей.

А еще он добавил, что для участников СВО главное даже не содержимое посылок с тыла, а понимание, что дома их помнят, поддерживают и ждут.

- Наши мужчины, наши отцы, мужья, братья, дяди, друзья, товарищи, знакомые сейчас защищают нас с вами и нашу Родину. Сейчас они - наша главная опора и надежда. И мы можем ими не только гордиться, но и помочь. Именно сейчас, как никогда, им нужны наши молитвы, наша помощь и наша поддержка, - добавила Юля.

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