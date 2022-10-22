"Милый, я теперь умею стрелять! Кто еще из нас защитник?!": Как в Ростовской области проходят курсы военной подготовки для гражданских

За день интенсивных занятий ученики прошли практическую подготовку. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

На территории одного из полигонов Южного военного округа завершился четвертый поток курсов по военной подготовке. В рамках двухдневного интенсивна все желающие смогли бесплатно получить или повысить боевые навыки, а также пройти уроки первой помощи.

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» вместе с добровольцами отправились в поля, чтобы научиться азам разборки и сборки оружия, метанию гранат и даже стрельбе из автомата Калашникова.

СНАЧАЛА ЭКИПИРОВКА

С раннего утра возле КПП нас уже ожидал кортеж из двух вместительных железных коней, а все, потому что сегодня участники курсов отправляются отрабатывать навыки на настоящий военный полигон.

Четвертый поток разделили на несколько групп по отработке различных навыков. Фото: Ольга ГОПАЛО

Народу, правда, за день заметно поубавилось - так сказать, остались лишь самые стойкие. Как и положено настоящим бойцам, я и мои спутники на этот раз снарядились по полной. Кто - в защитный костюм и с рюкзаком, кто - в теплой куртке или балаклаве. Самые хитренькие припасли даже пару резиновых сапог, ведь без них на полигоне без асфальта будет туговато. Как только все сели по своим местам, мы выдвинулись к точке сбора.

Спустя час-полтора наконец-то выгрузились. И народ стройными рядами двинулся к учебным зонам. Их, кстати, по словам организатора курсов - четыре.

В программе дня сегодняшнего - метание гранат, подготовка к стрельбе, перемещение по полю боя, сборка разборка оружий, а в конце обещали реальная стрельба из автомата Калашникова.

Чтобы не терять время, учеников разделили на команды по 10–15 человек, чтобы каждая по очереди смогла побывать на всех участках.

И вот на старт отправилась первая четверка стрелков, участники будут тренировать ловкость и маневренность. Но сначала - экипировка.

Теперь "студенты" знают, как обходиться с экипировкой. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

ЧЕМ ДАЛЬШЕ УЛЕТЕЛ СНАРЯД, ТЕМ ХУЖЕ РЕЗУЛЬТАТ

- Важно, чтобы жилет плотно сидел, - строго произнес один из инструкторов. - Дальше нужно надеть стальной шлем биркой к спине.

Пока ученики экипировались, инструктор объяснил, что сейчас будет происходить.

- Два человека в полном обмундировании будут находиться в укрытии, два других - на исходном рубеже, с него-то мы и начинаем работу. Прямо на этой точке каждой команде будут показывать, как держать оружие, направлять сектор стрельбы, передвигаться на поле боя и работать на позиции. Перед получением боеприпасов надеваете подсумок-ремень, только после - саму броню, - скомандовал наш главный.

Первым на линию вышли две уверенные дамы, по команде старшего они быстро побежали на исходные позиции. Тут главное скорость: 25 секунд - оценка "удовлетворительно", 20 - "хорошо", 15 - "отлично". И пока одни новобранцы учились настраивать прицел, другие уже вовсю метали гранаты.

Среди желающих пройти курсы - немало женщин. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

- Это - лимонка, она оборонительная, разлет осколков - 200 метров, но у нас, понятное дело, муляж, - объясняет инструктор. – Когда будете бросать, надо тут же сесть в окоп, а не смотреть, куда же она попала, - техника безопасности. Территория для метаний здесь около 25 метров, в самом конце есть ограждение, в идеале попасть в него, и чем дальше от него снаряд, тем хуже результат.

ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ ВСЕ СДЕЛАТЬ БЫСТРО

Территория здесь, правда, внушительная. Через дорогу другая группа выполняет нормативы по снаряжению и сборке-разборке автомата Калашникова. Пока расспрашивала военных, за соседним столиком хрупкая блондинка уже разбирала тот самый АК-47.

– Правой рукой извлекаем возвратный механизм, а что нужно сделать дальше? - обращается к ней руководитель. Девушка немного замялась, а затем замолчала. Поняв это, лектор улыбнулся и продолжил.

- Смотрите, - показывает он. - Извлекаем затвор назад и чуть-чуть вверх. Вот видите, уже получается.

Ученикам показывают, как метать гранату. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Парень, что стоял рядом, решил поддержать боевую подругу: мол, чем больше тренируешься, тем меньше ошибок: "У меня вон тоже так было - пришел сюда, чтобы освежить азы". Оказывается, новобранца зовут Денис и здесь он в компании товарищей.

- Вот знакомьтесь: Толян, Вовчик и Леха, мои братаны, - представил друзей парень. - Сегодня отрабатывали неполную сборку и разборку автомата и даже закладывали патроны.

- Нет, Леш, мы заряжали магазин, - подсказывает товарищ.

- Ну да, главное ведь успеть сделать все быстро, норматив 33 секунды – "отлично", 43 – "хорошо", ну а все что дальше - "удовлетворительно". Я хорошист, значит, есть куда стремиться, - уверяет юноша.

Примерно часа через два первая группа отправилась на поле для стрельбы - пора бы отработать полученные знания на практике. Здесь уже 17 человек поделили по несколько четверок. В числе первых две девушки и столько же бравых бойцов. Перед тем как выпустить команду на поле, им еще раз объяснили правила, технику безопасности, а затем экипировали и вручили два магазина с холостыми патронами. Среди четверки и вчерашняя активистка Елена, сейчас она во всю готовится к старту, правда вот шлем надеть забыла.

Инструкторы терпеливо объясняли гражданским тонкости военного дела. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

– Вы такая красивая, а зеленой шапочки нет, никуда не годится, - произнес один из военных. Леночка улыбнулась и тут же исправила ситуацию. Ну а теперь точно по местам.

"ХОЧУ ПОКАЗАТЬ ДОЧЕРИ ПРАВИЛЬНЫЙ ПРИМЕР"

Отойдя на безопасное расстояние, все замерли в ожидании. Девчонки спрашивают: мол а звук будет громкий?

– Ну, как сказать, если не хочешь, чтобы оглушило, открой рот, так должно быть полегче, - советуют знающие товарищи.

Едва командир приказал занять боевую позицию, из четырех автоматов раздались несколько громких выстрелов.

– Можете посмотреть результаты, - говорит инструктор.

Пробежав до самого конца поля, увидели, что самой меткой в группе оказалась девушка Алена - попала прямо в восьмерочку.

– Если честно, сама очень удивилась, хотя процесс безумно захватывает, - признается Алена. - Я вот 15 лет занимаюсь добровольческой деятельностью, поэтому посчитала долгом записаться на такие курсы. Поначалу сложновато, но надеюсь, что со второго-третьего раза будет получше. В конце концов меня поддерживает муж, сын, а главное - 12-летняя доченька, хочется показать ей правильный пример.

Уже в конце наших сборов довольная группа вернулась в теплый автобус. Каждый достал из рюкзаков термос с чаем, вкусные булочки и бутерброды, ведь организм требовал подзарядки. Почти всю дорогу довольные участники звонили родным и близким, чтобы похвастаться.

А моя соседка по креслу громче всего кричала в трубку: «Ты не представляешь, любимый! Я теперь умею стрелять. Кто еще из нас защитник?»

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