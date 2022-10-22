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Общество22 октября 2022 8:32

"Милый, я теперь умею стрелять! Кто еще из нас защитник?!": Как в Ростовской области проходят курсы военной подготовки для гражданских

Чему обучают ростовчан на двухдневных курсах военной подготовки на полигоне ЮВО
Александра КАКАСЬЕВА
За день интенсивных занятий ученики прошли практическую подготовку.

За день интенсивных занятий ученики прошли практическую подготовку.

Фото: Александра КАКАСЬЕВА

На территории одного из полигонов Южного военного округа завершился четвертый поток курсов по военной подготовке. В рамках двухдневного интенсивна все желающие смогли бесплатно получить или повысить боевые навыки, а также пройти уроки первой помощи.

Журналисты «КП - Ростов-на-Дону» вместе с добровольцами отправились в поля, чтобы научиться азам разборки и сборки оружия, метанию гранат и даже стрельбе из автомата Калашникова.

СНАЧАЛА ЭКИПИРОВКА

С раннего утра возле КПП нас уже ожидал кортеж из двух вместительных железных коней, а все, потому что сегодня участники курсов отправляются отрабатывать навыки на настоящий военный полигон.

Четвертый поток разделили на несколько групп по отработке различных навыков.

Четвертый поток разделили на несколько групп по отработке различных навыков.

Фото: Ольга ГОПАЛО

Народу, правда, за день заметно поубавилось - так сказать, остались лишь самые стойкие. Как и положено настоящим бойцам, я и мои спутники на этот раз снарядились по полной. Кто - в защитный костюм и с рюкзаком, кто - в теплой куртке или балаклаве. Самые хитренькие припасли даже пару резиновых сапог, ведь без них на полигоне без асфальта будет туговато. Как только все сели по своим местам, мы выдвинулись к точке сбора.

Спустя час-полтора наконец-то выгрузились. И народ стройными рядами двинулся к учебным зонам. Их, кстати, по словам организатора курсов - четыре.

В программе дня сегодняшнего - метание гранат, подготовка к стрельбе, перемещение по полю боя, сборка разборка оружий, а в конце обещали реальная стрельба из автомата Калашникова.

Чтобы не терять время, учеников разделили на команды по 10–15 человек, чтобы каждая по очереди смогла побывать на всех участках.

И вот на старт отправилась первая четверка стрелков, участники будут тренировать ловкость и маневренность. Но сначала - экипировка.

Теперь "студенты" знают, как обходиться с экипировкой.

Теперь "студенты" знают, как обходиться с экипировкой.

Фото: Александра КАКАСЬЕВА

ЧЕМ ДАЛЬШЕ УЛЕТЕЛ СНАРЯД, ТЕМ ХУЖЕ РЕЗУЛЬТАТ

- Важно, чтобы жилет плотно сидел, - строго произнес один из инструкторов. - Дальше нужно надеть стальной шлем биркой к спине.

Пока ученики экипировались, инструктор объяснил, что сейчас будет происходить.

- Два человека в полном обмундировании будут находиться в укрытии, два других - на исходном рубеже, с него-то мы и начинаем работу. Прямо на этой точке каждой команде будут показывать, как держать оружие, направлять сектор стрельбы, передвигаться на поле боя и работать на позиции. Перед получением боеприпасов надеваете подсумок-ремень, только после - саму броню, - скомандовал наш главный.

Первым на линию вышли две уверенные дамы, по команде старшего они быстро побежали на исходные позиции. Тут главное скорость: 25 секунд - оценка "удовлетворительно", 20 - "хорошо", 15 - "отлично". И пока одни новобранцы учились настраивать прицел, другие уже вовсю метали гранаты.

Среди желающих пройти курсы - немало женщин.

Среди желающих пройти курсы - немало женщин.

Фото: Александра КАКАСЬЕВА

- Это - лимонка, она оборонительная, разлет осколков - 200 метров, но у нас, понятное дело, муляж, - объясняет инструктор. – Когда будете бросать, надо тут же сесть в окоп, а не смотреть, куда же она попала, - техника безопасности. Территория для метаний здесь около 25 метров, в самом конце есть ограждение, в идеале попасть в него, и чем дальше от него снаряд, тем хуже результат.

ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ ВСЕ СДЕЛАТЬ БЫСТРО

Территория здесь, правда, внушительная. Через дорогу другая группа выполняет нормативы по снаряжению и сборке-разборке автомата Калашникова. Пока расспрашивала военных, за соседним столиком хрупкая блондинка уже разбирала тот самый АК-47.

– Правой рукой извлекаем возвратный механизм, а что нужно сделать дальше? - обращается к ней руководитель. Девушка немного замялась, а затем замолчала. Поняв это, лектор улыбнулся и продолжил.

- Смотрите, - показывает он. - Извлекаем затвор назад и чуть-чуть вверх. Вот видите, уже получается.

Ученикам показывают, как метать гранату.

Ученикам показывают, как метать гранату.

Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Парень, что стоял рядом, решил поддержать боевую подругу: мол, чем больше тренируешься, тем меньше ошибок: "У меня вон тоже так было - пришел сюда, чтобы освежить азы". Оказывается, новобранца зовут Денис и здесь он в компании товарищей.

- Вот знакомьтесь: Толян, Вовчик и Леха, мои братаны, - представил друзей парень. - Сегодня отрабатывали неполную сборку и разборку автомата и даже закладывали патроны.

- Нет, Леш, мы заряжали магазин, - подсказывает товарищ.

- Ну да, главное ведь успеть сделать все быстро, норматив 33 секунды – "отлично", 43 – "хорошо", ну а все что дальше - "удовлетворительно". Я хорошист, значит, есть куда стремиться, - уверяет юноша.

Примерно часа через два первая группа отправилась на поле для стрельбы - пора бы отработать полученные знания на практике. Здесь уже 17 человек поделили по несколько четверок. В числе первых две девушки и столько же бравых бойцов. Перед тем как выпустить команду на поле, им еще раз объяснили правила, технику безопасности, а затем экипировали и вручили два магазина с холостыми патронами. Среди четверки и вчерашняя активистка Елена, сейчас она во всю готовится к старту, правда вот шлем надеть забыла.

Инструкторы терпеливо объясняли гражданским тонкости военного дела.

Инструкторы терпеливо объясняли гражданским тонкости военного дела.

Фото: Александра КАКАСЬЕВА

– Вы такая красивая, а зеленой шапочки нет, никуда не годится, - произнес один из военных. Леночка улыбнулась и тут же исправила ситуацию. Ну а теперь точно по местам.

"ХОЧУ ПОКАЗАТЬ ДОЧЕРИ ПРАВИЛЬНЫЙ ПРИМЕР"

Отойдя на безопасное расстояние, все замерли в ожидании. Девчонки спрашивают: мол а звук будет громкий?

– Ну, как сказать, если не хочешь, чтобы оглушило, открой рот, так должно быть полегче, - советуют знающие товарищи.

Едва командир приказал занять боевую позицию, из четырех автоматов раздались несколько громких выстрелов.

– Можете посмотреть результаты, - говорит инструктор.

Пробежав до самого конца поля, увидели, что самой меткой в группе оказалась девушка Алена - попала прямо в восьмерочку.

– Если честно, сама очень удивилась, хотя процесс безумно захватывает, - признается Алена. - Я вот 15 лет занимаюсь добровольческой деятельностью, поэтому посчитала долгом записаться на такие курсы. Поначалу сложновато, но надеюсь, что со второго-третьего раза будет получше. В конце концов меня поддерживает муж, сын, а главное - 12-летняя доченька, хочется показать ей правильный пример.

Уже в конце наших сборов довольная группа вернулась в теплый автобус. Каждый достал из рюкзаков термос с чаем, вкусные булочки и бутерброды, ведь организм требовал подзарядки. Почти всю дорогу довольные участники звонили родным и близким, чтобы похвастаться.

А моя соседка по креслу громче всего кричала в трубку: «Ты не представляешь, любимый! Я теперь умею стрелять. Кто еще из нас защитник?»

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