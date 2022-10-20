Как проходят курсы военной подготовки в Ростове и чему там реально учат

На практике людям показали, как себя вести в экстренной ситуации. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

На территории одного из полигонов Южного военного округа стартовал четвертый поток курсов по военной подготовке. Во время двухдневного интенсива все желающие смогут бесплатно как получить или повысить боевые навыки, так и научиться оказывать первую помощь.

Журналист «КП - Ростов-на-Дону» вместе с добровольцами посетила первые занятия.

РАЗОБРАТЬСЯ ВО ВСЕМ

Несмотря на дождливую погоду и раннее утро, на одном из полигонов Дона - настоящий ажиотаж. Здесь - десятки людей. Все пришли на курсы по военной подготовке. Много казаков от 20 до 45 лет. Женщин - меньше. Им, в среднем, от 25 до 40.

На двухдневных курсах один день - теория, а второй - практика. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

По словам руководителя курсов Алексея, бывают группы, где девушек гораздо больше, чем мужчин.

- Заметил, что женщины более организованные и внимательные по части информации- уверяет он. - Бывает, рассказываю что-то, а мужчины просто кивают, потому что многое знают. Зато у девушек - миллион и один вопрос. Дамы хотят досконально разобраться буквально во всем. И это приятно.

Пока ждали старта программы, разговорилась со студентом Иваном.

– Решил сюда прийти, чтобы быть готовым к любой ситуации, - признался парень. - Думаю, будет интересно, а главное - полезно.

ПРИШЛОСЬ УВЕЛИЧИТЬ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ

И не ошибся. В Сети организаторы обещали, что научат правильно обращаться с оружием, оказывать первую помощь и даже находить мины специальными металлоискателем. Нам же пообещали рассказать еще и про тонкости маскировки, разобраться, как работают дроны и минные металлоискатели, а также научиться правильно накладывать жгуты и повязки.

- Люди приходят сюда научиться защищать не только себя, но и товарищей, - рассказывает старший руководитель курсов Алексей. - Каждый раз берет гордость от осознания: сколько же вокруг сильных и неравнодушных людей. Все они приходят к нам, чтобы узнать что-то новое, а главное - понять, как же действовать в экстренной ситуации. Такие знания дают человеку уверенность и чувство психологической защиты. Именно это сейчас как никогда важно.

Если большинству парней было все более-менее ясно, то девушки не стеснялись задавать вопросы. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Как оказалось, это уже четвертый поток. А желающих - столько, что пришлось увеличить количество мест с 30 до 50 в каждом.

ПРАВИЛЬНО, А ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНО

Так, чтобы курс был не только информативным, но и интерактивным, на территории предусмотрены несколько учебных зон. Какие-то лекции проходят в аудиториях, а какие-то - прямо на полигоне.

Программа, как уверяет собеседник, очень активная. Например, в инженерной части, специалисты рассказывают про тонкости маскировки, и даже дают азы по поиску и разминированию снарядов.

Огневая подготовка поможет правильно, а главное безопасно использовать оружие, а тактическая - даст базу по грамотному использованию комплектов.

Окопов оказалось - множество видов. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Буквально за 10 минут нам рассказали, как собрать солдата, что из вещей - самое необходимое, и даже дали пощупать ткань водонепроницаемого костюма. А еще действующие военные на личном примере продемонстрировали, как должна выглядеть слаженная работа бойцов. Признаться честно, я замерла от изумления, насколько все было ловко, четко и быстро. С такими парнями стране ничего не страшно!

«ПРОХОДИМ ЗА МНОЙ!»

Прослушав вводную часть, наша большая команда отправляется на полигон. К этому моменту небо затянуло серыми тучами, а минуты через две стал накрапывать дождь. Но народ уже был готов к природным атакам: кто-то спрятался под зонтом, кто-то - накинул капюшоны, остальные - достали из карманов целлофановые пакеты, чтобы покрыть ими голову.

Самые смелые - на разведку. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Чтобы не сильно промокнуть, мы быстренько двинулись к длинной череде окопов. По пути - мокрая листва предательски приставала к моим бежевым кедам, но отступать было нельзя, ведь лектор уже начал свой рассказ.

Взяв в руки указку, серьезный мужчина в защитной куртке произнес: «Это окоп для стрельбы стрелковых войск, пулеметов или артиллерии. Благодаря небольшой высоте и малой глубине рвов, такой легко строится, хорошо маскируется и не стесняет передвижений. Дальше по курсу - артиллерийский окоп, проходим за мной».

«КТО ЭТО ТАКОЙ СМЕЛЫЙ?»

На самом деле разновидностей окопов оказалось великое множество, но наиболее интересным многим показался именно тот, что для укрытия. Не мудрено! Внутри он напоминает небольшую комнату с лавочкой и двумя спальным местами. А еще к нему вела лестница из деревянных брусков. Конструкция вышла крутая, да еще и дождь добавлял экстрима.

Познакомили учеников и с современной экипировкой. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Но даже это не остановило желающих заглянуть внутрь. Как только главный окончил рассказ, из толпы послышался тонкий женский голос: «А зайти можно?». В голове пронеслось: «Кто это такой смелый?». Оказалось, что ревизором-учеником выступила миниатюрная блондинка в черном платье. Даму зовут Елена, по образованию она - оператор ЭВМ, а на курсы записалась, чтобы получить полезную информацию, и делиться ею с окружающими.

– Некоторые моменты мне даже знакомы, в прошлом проходила теоретические занятия, чтобы устраивать квесты, - рассказала другая моя соседка по курсам. - Сейчас вот, несмотря на погоду, настрой - боевой. Интересно, что дают не только теорию, но и практику на полигоне. Уже очень жду завтрашний день, уверена - будет также интересно и полезно.

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