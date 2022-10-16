Уроки в аудитории и на полигоне: ростовчанка рассказала, зачем прошла курсы военной подготовки и чему научилась

Студентов курсов учили стрелять и оказывать первую помощь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В октябре в Ростове-на-Дону запустили бесплатные курсы военной и медицинской подготовки. Желающих оказалось много — в первые же дни заявки на обучение подали 500 человек. Пока обучение прошла первая группа — около 20 человек. Выпускница курсов Дарья Барабашева рассказала «КП-Ростов-на-Дону», почему решила научиться стрелять и оказывать первую помощь и как проходили занятия.

Дарья говорит, что, узнав об открытии курсов, сразу подала заявку. Через несколько дней она прошла осмотр у психиатра и нарколога — это обязательное условие для участия. После этого девушку и еще около 20 человек зачислили. По словам Дарьи, обучение проходило в течение двух дней.

— Курсы краткосрочные, но нагрузка в эти дни большая. В первый день у нас были теоретические занятия, которые начинались утром и заканчивались около шести вечера. Во второй день — практика, которая начиналась в 7.30.

Теоретические занятия проводили военные и медики с опытом работы в зонах боевых действий. Слушателям, например, рассказывали, какие бывают виды оружия, как наложить жгут и обработать рану, что должно быть в аптечке.

Практика проходила на полигоне. По словам Дарьи, им показывали, как бросать гранату, как собирать и разбирать автомат Калашникова. Студенты курсов учились стрелять.

— Нам старались дать максимум информации. Было много кураторов. Например, мы учились стрелять в группах по три человека — за каждой следил один специалист. Экзаменов не было, но они и не нужны были: куратор тут же на месте разбирал все ошибки.

Интересно, что женщины записывались на военную подготовку так же активно, как и мужчины. Так, по словам Дарья, около половины выпускников — девушки. Все участники пришли с разными мотивами.

— Кто-то чувствует себя так спокойнее, кому-то было просто интересно. Я записалась, чтобы изучить что-то новое. Да и считаю, что лучше пройти такую подготовку. Теперь хочу больше узнать об оказании первой помощи, поэтому хочу записаться на курсы Ростовского медуниверситета, — говорит девушка.

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