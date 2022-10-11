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Общество11 октября 2022 8:08

В Ростове будут работать курсы военной и медицинской подготовки

Глава донского региона призвал глав предприятий оказать содействие
Анастасия ТАЛЫЗИНА
На курсах можно будет получить или повысить навыки оказания первой медпомощи.

На курсах можно будет получить или повысить навыки оказания первой медпомощи.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Бесплатные краткосрочные курсы военной и медицинской подготовки на базе учебного центра при ДГТУ откроются в Ростове, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам донского губернатора, на этих курсах все желающие смогут бесплатно получить или повысить военные навыки, а также умения по оказанию медицинской помощи. Участников образовательного процесса ждет теоретическая и практическая подготовка.

Записаться на курсы можно по телефону колл-центра либо оставив электронную заявку на сайте: dobrovolec61.ru.

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