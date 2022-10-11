В Ростове будут работать курсы военной и медицинской подготовки

На курсах можно будет получить или повысить навыки оказания первой медпомощи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Бесплатные краткосрочные курсы военной и медицинской подготовки на базе учебного центра при ДГТУ откроются в Ростове, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По словам донского губернатора, на этих курсах все желающие смогут бесплатно получить или повысить военные навыки, а также умения по оказанию медицинской помощи. Участников образовательного процесса ждет теоретическая и практическая подготовка.

Записаться на курсы можно по телефону колл-центра либо оставив электронную заявку на сайте: dobrovolec61.ru.

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