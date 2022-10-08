Курсы военной и медицинской подготовки организовали в Ростове-на-Дону

Предусмотрена как теоретическая, так и практическая подготовка Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростове на базе учебного центра при ДГТУ организовали курсы военной и медицинской подготовки. Эту информацию утром 8 октября в своем телеграм-канале опубликовал губернатор Василий Голубев.

- На краткосрочных курсах все желающие (совершеннолетние граждане) смогут бесплатно получить или повысить военные навыки, а также умения по оказанию медпомощи. Что важно: предусмотрена как теоретическая, так и практическая подготовка, - сообщил глава региона.

Василий Голубев также попросил руководителей донских предприятий «оказать максимальное содействие тем, кто пожелает пройти подобные занятия».

Записаться на курсы можно по номеру «122» или с помощью электронной заявки на специальном сайте. Добавим, военный учебный центр ДГТУ находится на улице Шаповалова.

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