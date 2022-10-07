В Ростовском медицинском университете откроют сестринские курсы для СВО

Ростовчане первыми смогут записаться на бесплатные курсы сестринского дела. Фото: страница Екатерины Стенякиной ВКонтакте

Ростовский медуниверситет начнет обучать всех желающих на курсе сестринского дела бесплатно. Об этом сообщила депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина на своей странице «ВКонтакте».

- Первые бесплатные курсы запустила «Единая Россия» с медуниверситетом им. Пирогова в Москве. В первый день частичной мобилизации я записалась на курсы сестринского дела, - написала Екатерина Стенякина. - Мы получали сотни сообщений от девушек и женщин по всей стране, которые так же хотели пойти на курсы сестринского дела. И вот свершилось! На следующей неделе в Ростове-на-Дону откроем запись на курсы вместе с Ростовским медуниверситетом.

По словам депутата, в ближайших планах — открытие сестринских курсов в Москве, Казани, Иркутске, Пензе, Новокузнецке, и география будет расширяться. Также онлайн-занятия по сестринскому делу можно увидеть на сайте партии.

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Об этом Екатерина Стенякина рассказала в своих соцсетях (подробнее)