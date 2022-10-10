В Ростове за два дня 500 человек подали заявки на прохождение курсов военной подготовки

В Ростове стартуют бесплатные курсы военной подготовки Фото: Александр БОЙКО

В Ростове открыли бесплатные курсы для всех желающих пройти боевую подготовку и научиться оказывать скорую медицинскую помощь. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила, кого примут в учебный центр и как будут проходить занятия.

И ТЕОРИЯ, И ПРАКТИКА

Набор на курсы анонсировал Василий Голубев в своем официальном телеграм-канале.

- Решили организовать в Ростове-на-Дону курсы военной и медицинской подготовки. На краткосрочных курсах все желающие смогут бесплатно получить или повысить военные навыки, а также умения по оказанию первой помощи. Что важно: предусмотрена как теоретическая, так и практическая подготовка, - написал губернатор.

«КП-Ростов-на-Дону» узнала, как будет проходить обучение.

"ЖЕЛАЮЩИХ ОЧЕНЬ МНОГО"

В военно-учебном центре сообщили, что обучение длится два дня.

Первый день – теория, второй – практика. Занятия начинаются в половину девятого утра, а заканчиваются в шесть вечера.

- Группы будут состоять из 20-25 человек. Желающих очень много. Всего за пару дней заявки на обучение подали 500 человек, - рассказали в центре.

На курсы могут прийти как мужчины, так и женщины в возрасте от 18 до 65 лет.

При этом обучающийся должен принести справку от нарколога и психиатра.

ПОМОГАТЬ РАНЕНЫМ И СТРЕЛЯТЬ ИЗ АВТОМАТА

Для полевых занятий ростовчанам советуют выбрать удобную спортивную одежду, из обуви рекомендуют отдать предпочтение берцам. Также нужно взять с собой перчатки – тактические или рабочие.

Занятия на полигоне будут включать стрельбища и огневую подготовку. Учеников научат стрелять из автомата Калашникова и оказывать скорую помощь раненым.

В учебном центре отмечают, что курсы могут быть полезны тем, кто собирается отправиться добровольцем в зону СВО.

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