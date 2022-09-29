В студии радио «КП — Ростов-на-Дону» - военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров. Фото: Лейла МИРИШОВА

Губернатор Ростовской области Василий Голубев накануне сообщил, что регион практически завершил частичную мобилизацию, объявленную президентом Владимиром Путиным в России 21 сентября.

Сегодня, 29 сентября, на вопросы читателей и слушателей «КП - Ростов-на-Дону» по частичной мобилизации ответил военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров в студии радио «КП».

КТО ПОДЛЕЖИТ ПРИЗЫВУ

- Игорь Анатольевич, если регион практически завершил частичную мобилизацию, то какие мероприятия еще проходят?

- С 21 сентября Ростовская область выполняет мероприятия по частичной мобилизации. На сегодня они проводятся по графику. Необходимое количество граждан, пребывающих в запасе и подлежащих призыву по мобилизации, уже призваны и направлены в войска.

- Читатели и слушатели просят проговорить, какие учетные специальности подлежат призыву во время частичной мобилизации - кого сейчас призывают?

- В первую очередь призыву на военную службу по мобилизации подлежат офицеры, солдаты, прапорщики, сержанты, имеющие воинскую специальность. Это танкисты, артиллеристы, мотострелки, инженеры и другие специальности, но уже в меньших количествах.

Согласно ФЗ № 31, призыву на военную службу по мобилизации подлежат граждане, пребывающие в запасе, не имеющие права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации. При этом много вопросов задают по возрасту. Ответ - в 53-й статье Федерального закона № 53 — он есть в открытом доступе: предельный возраст для солдат, матросов, старшин, сержантов, прапорщиков и мичманов, тех, кого мы вправе призывать, до 50 лет. Младшие офицеры — лейтенант, старший лейтенант и капитан — до 60 лет. И старшие офицеры — майор, подполковник, полковник — до 65 лет.

КОМУ ПОЛОЖЕНА ОТСРОЧКА

- Кому положена отсрочка в нынешней ситуации?

- По отсрочке пошире поговорим. В первую очередь, это забронированные в порядке, определяемом правительством России. Дальше - насчет бронирования. Отсрочку получают признанные временно негодными к военной службе по состоянию здоровья. Чтобы было понятно: человек поломал ногу или у него недавно была операция — ему дается отсрочка до шести месяцев.

Военный комиссар пожелал призванным успешно выполнить поставленные задачи и вернуться к родным с гордо поднятой головой. Фото: МИХАЙЛОВА Ева

Также остаются дома занятые при отсутствии других ответственных лиц постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом или сестрой, дедушкой, бабушкой, или усыновителем, нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе, или инвалиды первой группы. Таковыми их признает медико-социальная экспертиза.

Часто задают вопросы по количеству детей. Отсрочку получает родитель, на чьем иждивении находится четверо и более детей до 16 лет, или трое детей и ждут четвертого — срок беременности супруги свыше 22 недель.

Есть еще ряд отсрочек, которые реже применимы — с ними можно ознакомиться подробно в фз № 31.

- А какой алгоритм действий после получения повестки?

- После получения повестки гражданин должен явиться в пункт сбора, указанный в повестке, в назначенные дату и время. С собой необходимо будет взять документы и вещи.

О ВЫЕЗДЕ ИЗ ГОРОДА И ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ МОБИЛИЗОВАННЫМ

- Важный вопрос по выездам из города, где находится человек. Будь-то соседний населенный пункт или другой регион: например, к родным съездить или по работе. И уж тем более о выезде за границу. Какие правила действуют в нынешней ситуации?

- Гражданам, стоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов, федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас.

Но так как у нас частичная мобилизация, то препятствий при перемещении по территории Российской Федерации не существует. Да, есть ограничения при выезде за границу. Для того, чтобы гражданин мог беспрепятственно выехать за границу, нужно в военкомате, где он стоит на воинском учете, взять справку установленного образца.

- Также у многих наших читателей и слушателей возник вопрос — что нужно взять с собой мобилизованному. Что-то может надо купить заранее? А что выдадут?

- С собой гражданин берет свои личные вещи: это документы, паспорт, военный билет, личный номер, средства личной гигиены, и вещи по сезону, телефон — кнопочный, без возможности выхода в интернет.

Добавлю, вещи у гражданина на время мобилизации не изымаются, а остаются с ним. При этом по прибытию в воинскую часть человек получает вещи по сезону — сейчас выдаются теплые вещи. По прибытию к месту проведения специальной военной операции будут также выданы индивидуальные средства бронезащиты.

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПОЛОЖЕНЫ

- А как мобилизованные будут получать денежное довольствие?

- Хотелось бы сразу обратиться к указу Президента РФ об объявлении частичной мобилизации. Гарант Конституции РФ установил, что граждане, призванные по мобилизации, имеют статус военнослужащих, проходящих службу в вооруженных силах Российской Федерации по контракту. Смотрим третий пункт: установить, что уровень содержания соответствует тем, кто служит по контракту.

На время мобилизации призванные будут получать довольствие такое же как и те, кто служит по контракту. Фото: МИХАЙЛОВА Ева

У слушателей будет вопрос - сколько это? Отвечаю: при убытии гражданина для выполнения задач в зоне специальной военной операции при пересечении границы наступает право на получение ежедневных командировочных — 53 доллара по фиксированному курсу 80 рублей. Плюс еще два оклада дополнительно. Если взять в целом, в месяц получается около 200 тысяч рублей. А те, кто имеет офицерское, сержантское звание, получат более 200 тысяч рублей.

- У нас на Дону накануне губернатор объявил о единовременных выплатах...

- Совершенно верно. Вчера было подписано постановление губернатора об утверждения положения о порядке и условиях выплаты гражданам, проживающих на территории Ростовской области, призванными на военную службу по частичной мобилизации единовременной выплаты. Данное постановление закрепляет право получения всеми, кто мобилизован, по 150 тысяч рублей.

- Когда будут проводиться начисления?

- Не позднее семи рабочих дней мы издадим все необходимые документы, плюс перечисление — думаю, максимально в течение десяти дней, начиная со вчерашнего числа, каждый мобилизованный будет обеспечен данной выплатой.

ГДЕ ЕЩЕ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ

- Вопросов действительно много. У нас в области даже работает "горячая линия" и заработал телеграм-бот во вопросам частичной мобилизации. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этих способах получения информации, и с какими вопросами туда могут обращаться граждане.

- Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев поставил задачу: чтобы каждый гражданин мог найти исчерпывающий ответ, начиная от муниципального образования и военного комиссариата. И, если там не будет достаточного ответа, могут обратиться и выше.

В первую очередь ответ можно получить у себя в районе - будь то муниципальное образование или районный военный комиссариат. Если нужен будет более исчерпывающий ответ, действует номер «122»: ежедневно туда поступает более двух тысяч звонков.

У нас в военкомате области работает телефону 8 (863) 240-64-79, по которому можно получить ответы на вопросы. Если сразу не ответим, перезвоним через некоторое время и сможем дать исчерпывающий ответ.

- В начале этой недели на портале Госуслуг появилась специальная форма для подачи информации для, так называемой брони. Кому она положена в текущей ситуации? Каков порядок действий, если человек подходит под критерии?

- Бронирование — это комплекс мероприятий. А не так, чтобы человек пришел и сказал «Я забронирован». Мероприятия осуществляются в мирное время и продолжаются сейчас, во время частичной мобилизации, в организациях и предприятиях. Бронированию подлежат граждане, должности которых указаны в перечне должностей.

Комиссии по бронированию находятся в муниципальных образованиях. А военные комиссариаты занимаются только контролем законности бронирования и обеспечением забронированных работников соответствующими удостоверениями.

Работу эту продолжаем. Задача поставлена губернатором: начинается она и заканчивается на предприятиях и организациях. Это ответственность работодателя в первую очередь.

СКОЛЬКО СОТРУДНИКОВ МОГУТ МОБИЛИЗОВАТЬ

- В сети ходит много слухов, как якобы с того или иного предприятия мобилизовали чуть ли не всех работников. Пожалуйста, можете ли Вы их прокомментировать? И есть ли какие-либо ограничения по мобилизации с предприятий граждан?

- Во-первых, согласно руководящим документам, при вызове граждан с предприятий предусматривается изъятие в объемах, не превышающих 30 процентов от общего числа трудящихся. Хочу заметить, что Президент объявил частичную мобилизацию, а процент изъятия - не более 1 процента от граждан, состоящих на учете. И на предприятиях процент будет значительно ниже, чем 30%.

Обращу внимание работодателей на постановление правительства РФ от 22 сентября № 1677 «О внесении изменений в особенности правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022-2023 годах».

Дончане, призванные в рамках частичной мобилизации, отправились в войска. Фото: МИХАЙЛОВА Ева

Сейчас зачитаю, а потом прокомментирую: «В целях обеспечения социально-трудовых гарантий действия трудовых договоров и контрактов, заключенных с гражданами РФ, призванными для частичной мобилизации ... приостанавливается». При этом прекращение договоров и служебных контрактов, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса РФ и п. 1 ч. 1 ст. 39 ФЗ «О государственной гражданской службе» не допускается. То есть за гражданином, призванным по мобилизации и ушедшим в войска, сохраняется его рабочее место, и по окончании он возвращается по своему желанию на это же место.

О СТУДЕНТАХ И ВАХТОВИКАХ

- Игорь Анатольевич, много вопросов, касающихся ребят, которые сейчас получают высшее образование. Как их коснется частичная мобилизация?

- Президентом 24 сентября подписан указ № 664 о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации. Данным указом предоставляется отсрочка студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющих государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных организациях и научных. Причем отсрочка дается только при получении первого образования.

- Сейчас много молодых ребят работают вахтовым методом, и к нам в регион приезжают работать. Как для них проходит частичная мобилизация?

- Федеральное законодательство имеет на это ответ, в том числе ФЗ № 53 «О воинской обязанности и военной службе» предписывает, что гражданин обязан встать на воинский учет по месту фактического, подчеркиваю, проживания, если живет там более трех месяцев.

Директор Ростовского филиала "Комсомольской правды" Елена Соболева вручила Игорю Анатольевичу книгу "Главные документы Великой Отечественной войны". Фото: Лейла МИРИШОВА

Еще замечу, граждане обязаны в течение двух недель сообщить в военкомат или подразделение учета, если это сельские поселения или отдельные города, об изменении семейного положения, о состоянии своего здоровья. Мы сейчас столкнулись с такими ситуациями, когда по нашим данным гражданин здоров, ему выписывается повестка, а когда приходим ее вручать, узнаем, что он неподвижен - попал в ДТП, получил тяжелую травму. От того, что он или его родственники своевременно не сообщили об этом, мы создаем некорректные ситуации. Поэтому попрошу своевременно уточнять свои данные.

"ВЫПОЛНИТЬ ЗАДАЧИ И ВЕРНУТЬСЯ С ГОРДО ПОДНЯТОЙ ГОЛОВОЙ!"

- Спасибо огромное за содержательную беседу! Предлагаю обратиться к тем, кто уже получил или получит повестку в рамках частичной мобилизации и их близким.

- Хочу пожелать всем нашим землякам, призванным по частичной мобилизации, стойко преодолеть вся тяготы и лишения военной службы, успешно выполнить все поставленные задачи и вернуться домой к своим родным и близким с гордо поднятой головой!

А в завершение встречи директор Ростовского филиала «Комсомольская правда» Елена Соболева вручила военному комиссару Ростовской области Игорю Егорову памятное издание «Главные документы Великой Отечественной войны».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор: в Ростовской области практически выполнили задачу по частичной мобилизации

- Задача по частичной мобилизации практически выполнена. Всем призванным полагается единовременная выплата из областной казны - по 150 тысяч рублей. Это решение принял накануне. Средства начнем перечислять в ближайшие дни, - написал Василий Голубев. (подробности)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Политики и чиновники Ростовской области высказались о частичной мобилизации

В Ростовской области ряд чиновников и политиков высказали свое мнение относительно частичной мобилизации граждан для участия в специальной операции. Напомним, военные сборы утром 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. (подробности)