Губернатор: в Ростовской области практически выполнили задачу по частичной мобилизации

Губернатор Василий Голубев. Фото: сайт правительства Ростовской области

Ростовская область практически выполнила задачу по частичной мобилизации. Об этом утром 28 сентября сообщил губернатор Василий Голубев.

- Задача по частичной мобилизации практически выполнена. Всем призванным полагается единовременная выплата из областной казны - по 150 тысяч рублей. Это решение принял накануне. Средства начнем перечислять в ближайшие дни, - написал Василий Голубев.

Глава региона добавил, что солдат и офицеров обеспечивают вещами, лекарствами и продовольствием.

- Занимаемся и обеспечением наших ребят всем необходимым: обмундированием, медикаментами, транспортом, продовольствием. Донской регион постоянно помогает действующим в зоне СВО частям и подразделениям, регулярно отправляя гуманитарную и другую необходимую помощь, - подчеркнул Василий Голубев.

Напомним, частичную мобилизацию в России объявили с 21 сентября. В Вооруженные силы из запаса призывают людей, которые уже служили ранее, имеют военно-учетные специальности и опыт.

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