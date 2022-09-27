В Ростовской области опубликовали вторую часть ответов на вопросы о мобилизации

Узнать больше о мобилизации можно на сайте правительства региона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Ростовской области ответили еще более чем на 80 вопросов о частичной мобилизации. Это уже второй подобный список, с ним можно ознакомиться на сайте правительства региона.

В тексте можно найти ответы на вопросы, связанные с деталями призыва. В том числе говорится о том, как поступить, если человек получил повестку во время болезни.

Также жителям Дона рассказали, какие вещи можно брать с собой в армию и мобилизуют ли выпускников военных кафедр, а также людей с двойным гражданством. И это далекое не все пункты, по которым можно получить разъяснения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мобилизованных жителей Ростовской области будут прививать в обязательном порядке

Всех, кого призвали в Вооруженные силы, должны пройти вакцинацию от коронавируса (подробности)