В Ростовской области мобилизованным рассказали, что можно брать с собой из дома

Бойцы могут везти предметы личной гигиены, детали одежды и элементы экипировки
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Мобилизованных жителей Ростовской области в армии должны обеспечить всем необходимым, однако ряд вещей - от предметов личной гигиены до некоторых деталей одежды - можно брать с собой из дома, говорится на сайте правительства региона.
Можно брать с собой:
- предметы личной гигиены
- термобелье
- батарейки (разные)
- фонарик
- походную сидушку
- подшлемник (спортивную шапку)
- перчатки тактические
- теплоиды (химическую грелку)
- мультитул (многофункциональный компактный инструмент)
- Также мобилизованный может брать элементы экипировки, но Минобороны РФ рекомендует везти на службу только самое необходимое, - говорится на сайте донского правительства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мобилизованным в Ростовской области объяснили, как сообщить о болезни в военкомат
Обязательно нужно оформлять лист нетрудоспособности (подробности)