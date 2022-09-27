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Общество27 сентября 2022 12:28

В Ростовской области мобилизованным рассказали, что можно брать с собой из дома

Список вещей опубликовали на сайте правительства региона
Ангелина СКИБА
Бойцы могут везти предметы личной гигиены, детали одежды и элементы экипировки

Бойцы могут везти предметы личной гигиены, детали одежды и элементы экипировки

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мобилизованных жителей Ростовской области в армии должны обеспечить всем необходимым, однако ряд вещей - от предметов личной гигиены до некоторых деталей одежды - можно брать с собой из дома, говорится на сайте правительства региона.

Можно брать с собой:

- предметы личной гигиены

- термобелье

- батарейки (разные)

- фонарик

- походную сидушку

- подшлемник (спортивную шапку)

- перчатки тактические

- теплоиды (химическую грелку)

- мультитул (многофункциональный компактный инструмент)

- Также мобилизованный может брать элементы экипировки, но Минобороны РФ рекомендует везти на службу только самое необходимое, - говорится на сайте донского правительства.

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