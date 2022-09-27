Мобилизованным в Ростовской области объяснили, как сообщить о болезни в военкомат

При заболеваниях следует обращаться в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мобилизованным жителям Ростовской области в случае болезни нужно оформить больничный лист. Если документа не будет, человека посчитают уклонистом. Этот момент разъяснили в донском правительстве.

- Необходимо уведомить военкомат о болезни любым доступным способом. После выздоровления следует явиться в военкомат и предъявить больничный лист. В противном случае вы будете считаться уклонистом, с соответствующими правовыми последствиями, - подчеркнули власти.

Если у человека COVID-19, «нельзя посещать общественные места. Нужно обратиться за медпомощью, а после окончания лечения, предоставить в военкомат листок нетрудоспособности».

Добавим, военных обеспечивают лекарствами, но мобилизованные «могут взять с собой в часть продукты длительного хранения и нерецептурные лекарства, с учетом особенностей организма и наличия хронических заболеваний. Брать сильнодействующие лекарства (если они не предписаны) запрещено».

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Информацию о мобилизации опубликовали власти и военный комиссариат региона (подробности)