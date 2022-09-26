Медиков Ростовской области призовут на службу, запасникам разрешили покидать регион

Сколько врачей собираются призвать, неизвестно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области мобилизация коснется не только солдат и офицеров-запасников, но и медиков - они также обладают военно-учетными специальностями. Однако сколько врачей собираются призвать, неизвестно - эти сведения относятся к государственной тайне, пояснили власти региона.

При этом всем военнообязанным накануне разрешили передвигаться за пределы своих городов и районов. Об этом можно судить по обновленной редакции приказа комиссариата. Ранее в документе был пункт о временном запрете на выезд для людей, не получивших повестки, сейчас подобных ограничений нет.

Вместе с тем, явиться в военкоматы в документе требуют от офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов, имеющих мобилизационные предписания.

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