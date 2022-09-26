Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 сентября 2022 7:33

Идею обязательной воинской службы для иммигрантов поддержали 7 из 10 ростовчан

За инициативу выступили 69% опрошенных
Татьяна ТИХОНОВА
Большинство опрошенных высказались за то, чтобы получившие российское гражданство за последние 10 лет отдавали воинский долг стране.

Большинство опрошенных высказались за то, чтобы получившие российское гражданство за последние 10 лет отдавали воинский долг стране.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семь из десяти ростовчан высказались за идею обязательной воинской службы для иммигрантов. К такому выводу пришли пользователи портала SuperJob при опросе на этой интернет-платформе 22 и 23 сентября.

Напомним, совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации ведет разработку предложения по обязательному прохождению воинской службы уроженцам стран Центральной Азии, которые за последние десять лет получили российское гражданство, а за отказ лишать его и семью гражданства.

- 69 процентов жителей Ростова, которые прошли опрос, поддержали такую инициативу. В основном, за нее высказались ростовчане старше 45 лет — 78% опрошенных, а реже — в половине случаев — люди младше 34 лет. Ростовчане обратили внимание на то, что одновременно с правами на зарплату, бесплатную медицину, соцвыплаты и льготы, которое дает российское гражданство, человек обретает и долг перед страной, как и те, кто родился в России, - приводит результаты исследования пресс-служба портала.

20 процентов опрошенных оказались против предложения. Многие посчитали, что члены семей отказавшегося служить человека не причем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сроки проведения, выезд из города и варианты отсрочки: военный комиссар Ростовской области рассказал все, что нужно знать о мобилизации

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров ответил на вопросы о мобилизации (подробнее)