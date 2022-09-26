Идею обязательной воинской службы для иммигрантов поддержали 7 из 10 ростовчан

Большинство опрошенных высказались за то, чтобы получившие российское гражданство за последние 10 лет отдавали воинский долг стране. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семь из десяти ростовчан высказались за идею обязательной воинской службы для иммигрантов. К такому выводу пришли пользователи портала SuperJob при опросе на этой интернет-платформе 22 и 23 сентября.

Напомним, совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации ведет разработку предложения по обязательному прохождению воинской службы уроженцам стран Центральной Азии, которые за последние десять лет получили российское гражданство, а за отказ лишать его и семью гражданства.

- 69 процентов жителей Ростова, которые прошли опрос, поддержали такую инициативу. В основном, за нее высказались ростовчане старше 45 лет — 78% опрошенных, а реже — в половине случаев — люди младше 34 лет. Ростовчане обратили внимание на то, что одновременно с правами на зарплату, бесплатную медицину, соцвыплаты и льготы, которое дает российское гражданство, человек обретает и долг перед страной, как и те, кто родился в России, - приводит результаты исследования пресс-служба портала.

20 процентов опрошенных оказались против предложения. Многие посчитали, что члены семей отказавшегося служить человека не причем.

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