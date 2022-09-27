Мобилизуют ли на Дону выпускников военных кафедр и людей с двойным гражданством

Отсрочку после военно-учебного центра дают студентам магистратуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области рассказали, планируют ли призывать выпускников военных кафедр, а также тех, кто имеет двойное гражданство. Соответствующие пояснения опубликовали на сайте донского правительства.

Так, после бакалавриата получить отсрочку и продолжить обучение выпускникам военно-учебных центров разрешат на уровне магистратуры. Тем, кто пойдет на специалитет, могут прислать повестку.

Что касается людей с двумя паспортами, то они также обязаны прибыть в военкомат, если их решат призвать в Вооруженные силы.

- Люди с несколькими гражданствами, включая российское, рассматриваются законом как граждане Российской Федерации. На них распространяются все права и обязанности, в том числе по защите Отечества. Правила пересечения границы для них такие же, как для всех граждан России, - говорится в тексте на сайте правительства.

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