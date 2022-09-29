Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров ответил на вопросы о частичной мобилизации в студии радио «Комсомольская правда»

Военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров рассказал о частичной мобилизации в регионе Фото: Лейла МИРИШОВА

Военный комиссар Ростовской области, полковник Игорь Егоров, в эксклюзивном интервью в студии радио «Комсомольская правда» рассказал о том, как в регионе проходит частичная мобилизация.

Также военком пояснил, кому положена отсрочка, рассказал об алгоритме действий после вручения повестки.

Игорь Анатольевич подробно рассказал, что можно взять с собой мобилизованному. Прокомментировал и вопросы, связанные с новыми социальными выплатами.

Среди прочего, Игорь Егоров рассказал, с какими обращениями чаще всего жители региона звонят на «горячую линию», открытую в связи с частичной мобилизацией.

Эфир с военным комиссаром Ростовской области, полковником Игорем Егоровым, слушайте на радио "Комсомольская правда", 89.8 FM.

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