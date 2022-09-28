Телеграм-бот о мобилизации запустили в Ростовской области

Ответы на вопросы смогут получить все желающие Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростовской области в приложении Telegram запустили чат-бот, с помощью которого все желающие смогут получить ответы на вопросы о частичной мобилизации.

Предполагается, что MobilizationRndBot в том числе поможет узнать, кто подлежит призыву и какие выплаты положены военным. Отметим, что это далеко не единственные темы, которые можно уточнить в программе.

Бот должен обновляться по мере поступления новой информации. Консультации также проводят по номеру «122».

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