В Ростовской области открыли «горячую линию» по вопросам частичной мобилизации

На Дону работает "горячая линия" по вопросам частичной мобилизации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области работает «горячая линия» по вопросам, связанным с частичной мобилизацией.

Она начала работать по поручению секретаря областного отделения партии «Единая Россия», председателя донского парламента Александра Ищенко.

- Полагаю, что необходимо оказывать всяческую поддержку семьям мобилизованных. Мужчины в военкоматы и на сборные пункты отправлялись быстро. И, конечно, привычный уклад у членов их семей сейчас изменился. Возможно, осталось много нерешенных бытовых вопросов. Кроме того, из медиа идет большой поток резонансной, и не всегда достоверной информации, - прокомментировал Александр Ищенко.

Специалисты, которые принимают звонки на «горячей линии», ответят на вопросы, связанные с новыми мерами социальной гарантии и материальной поддержки. Также будут зафиксированы обращения о нарушении прав мобилизованных, если таковые будут иметь место. И приняты оперативные меры для разрешения ситуации.

- И, конечно, семьям призванных на воинскую службу надо помогать в любой житейской ситуации, - добавил Александр Ищенко.

Также на «горячую линию» могут звонить вынужденные переселенцы Донбасса и освобожденных территорий.

АЛЛО!

Получить консультацию по телефону: 8 (863) 2-918-918.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В рамках частичной мобилизации в Ростовской области на службу отправится 1% дончан

Но точное число призывников остается неизвестным (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Про повестки, категории и льготы во время частичной мобилизации: рассказываем, какие вопросы задают и что за ответы получают ростовчане по номеру 122

Более 10 тысяч консультаций по вопросам частичной мобилизации поступили по номеру 122 в Ростовской области (подробнее)