В рамках частичной мобилизации в Ростовской области на службу отправится 1% дончан.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ростовской области в рамках частичной мобилизации будет призван всего один процент военнослужащих, находящихся в запасе. Об этом на пресс-конференции рассказал военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров.
Военком уточнил, что частичная мобилизация затронет не более одного процента военнослужащих, которые состоят на учете в военкоматах. Но точное число призывников остается неизвестным, так как эта информация является гостайной.
Игорь Егоров заметил, что перед отправкой на фронт все, кто был призван в рамках частичной мобилизации, в обязательном порядке должны будут пройти подготовку. Она будет идти на протяжении десяти дней на Кадамовском полигоне в Октябрьском районе Ростовской области.
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Для предпринимателей предусмотрены отдельные льготы.