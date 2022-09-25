В рамках частичной мобилизации в Ростовской области на службу отправится 1% дончан. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области в рамках частичной мобилизации будет призван всего один процент военнослужащих, находящихся в запасе. Об этом на пресс-конференции рассказал военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров.

Военком уточнил, что частичная мобилизация затронет не более одного процента военнослужащих, которые состоят на учете в военкоматах. Но точное число призывников остается неизвестным, так как эта информация является гостайной.

Игорь Егоров заметил, что перед отправкой на фронт все, кто был призван в рамках частичной мобилизации, в обязательном порядке должны будут пройти подготовку. Она будет идти на протяжении десяти дней на Кадамовском полигоне в Октябрьском районе Ростовской области.

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Стало известно, какие льготы полагаются донским призывникам в рамках частичной мобилизации.

Для предпринимателей предусмотрены отдельные льготы.