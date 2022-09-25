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Общество25 сентября 2022 5:38

Стало известно, какие льготы полагаются донским призывникам в рамках частичной мобилизации

Для предпринимателей предусмотрены отдельные льготы
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Призванным на службу в рамках частичной мобилизации полагаются льготы контрактников.

Призванным на службу в рамках частичной мобилизации полагаются льготы контрактников.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Призванные в рамках частичной мобилизации дончане будут иметь те же льготы, что и контрактники. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

- Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, получают статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, - отметили власти.

Льготы также положены предпринимателям, отправившимся на службу. Согласно статьи 407 Налогового кодекса военнослужащим предоставляется льгота по уплате налога на имущество.

- Предприниматели и руководители предприятий, призванные в рамках частичной мобилизации, могут быть временно освобождены от ответственности за нарушение обязательств, возникших при осуществлении предпринимательской деятельности, согласно статьи 401 ГК РФ, - добавили в правительстве.

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